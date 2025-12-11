El PP apura el final de la legislatura y pide habilitar enero para tramitar leyes pendientes

Con proyectos de ley aún por aprobar y la fecha de las próximas elecciones autonómicas todavía en el terreno de la incógnita, el Partido Popular ... dio este jueves un paso que apunta evitar que queden la agenda legislativa quede inconclusa en el momento en el que se disuelva la Cámara. El Grupo Popular ha presentado un escrito en el Parlamento en el que pide que se habilite enero como mes de actividad, con comisiones y la celebración de un pleno extraordinario el día 22.

Habitualmente, la actividad parlamentaria entra en receso al finalizar diciembre -el último pleno, en el que se dará la aprobación definitiva a la Ley de Presupuestos para 2026, está programado para el 17 y 18 de este mes- y no se retoma hasta febrero. Durante todo ese tiempo, al igual que en los dos meses de verano, la actividad parlamentaria queda reducida a la Diputación Permanente.

Ahora el PP ha presentado un escrito dirigido a la Mesa del Parlamento para que se habilite enero para la tramitación de diferentes proyectos de ley todavía pendientes de aprobar. El Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, y por lo tanto también en la Diputación Permanente, órgano que tomará la decisión.

Comisión de Sostenibilidad

En concreto, el grupo mayoritario de la Cámara propone que los días 15 y 16 de enero se celebren sesiones extraordinarias de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para que comparezcan los agentes sociales y colectivos implicados en la tramitación de dos leyes: la de Gestión Ambiental y la de Montes.

Según el calendario extraordinario propuesto por el Grupo Popular, el 22 de enero se celebraría un pleno del Parlamento para el debate a la totalidad -es decir, el inicio del trámite parlamentario- de cuatro proyectos de ley: para el Avance de la Tecnología, la Ciencia y la Innovación; de Creación del Colegio Profesional de Detectives Privados de Andalucía; de Creación del Colegio Profesional de Pedagogía y Psicopedagogía, y de Turismo Sostenible de Andalucía.

En el escrito, el PP solicita también que se convoque para el 27 de enero a la Comisión de Cultura para que comparezcan los agentes sociales y las organizaciones interesadas en la tramitación del Proyecto de Ley del Patromonio Cultural de Andalucía y que tres días después se celebre la Mesa de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la calificación de las enmiendas presentadas a los dos proyectos de ley correspondientes a esa área que actualmente se tramitan, la de Montes y la de Gestión Ambiental.

Convocatoria electoral

Al Parlamento de Andalucía le queda por delante un calendario apretado. Si se cumplen las previsiones de que se agotará la legislatura y habrá una convocatoria electoral para junio, un escenario al que Juanma Moreno alude repetidamente, la Cámara debería disolverse en abril, ya que es obligatorio un periodo de 54 días desde la disolución hasta la cita con las urnas.

De ser así, sólo quedarían por delante tres meses de actividad parlamentaria, que se extenderán a cuatro al incorporarse enero como mes hábil.

El PSOE-A no quiere que el pleno extraordinario de enero reduzca su orden del día al inicio de la tramitación de las cuatro leyes. Su portavoz parlamentaria, María Márquez, reclamó que la sesión no limite su desarrollo al día 22, sino que sean dos jornadas, como un pleno ordinario habitual, y que se incluya la sesión de control al Gobierno con preguntas al presidente de la Junta.

Propuesta socialista

El Grupo Socialista ya ha registrado un escrito en ese sentido, con la propuesta de que la sesión extraordinaria se desarrolle dos días, el miércoles 21 y el jueves 22.

Según la portavoz socialista, el Gobierno andaluz, tras siete años, está ahora, «como churros, aprobando leyes, sin contar con la participación social», algo que, en su opinión, se ha podido ver con la Ley de Vivienda de Andalucía, ya que de 69 comparecientes de agentes sociales convocados para dar su opinión sólo han podido asistir 30.

También reclamó que se incluya en el orden del día de ese pleno extraordinario el debate de la comisión de investigación que el grupo del PSOE-A ha registrado este jueves sobre el 'caso Almería', para comprobar si el Gobierno andaluz tiene «la voluntad de dar explicaciones».