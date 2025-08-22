La playa virgen de Andalucía que se mantiene libre de turistas incluso en pleno verano Un tramo de costa entre Conil y El Palmar ofrece un rincón perfecto para disfrutar del mar alejado del turismo masivo

Aunque cada vez resulta más complicado dar con lugares tranquilos en la costa de Andalucía, sobre todo durante los meses de verano, lo cierto es que todavía existen rincones en los que es posible disfrutar de la playa sin el molesto turismo masivo. Zonas que todavía se mantienen vírgenes, cargadas de naturaleza y que son un remanso de paz incluso en verano.

Uno de esos rincones es la Playa de Castilnovo, ubicada entre Conil y El Palmar. Un lugar que se mantiene virgen y tranquilo con kilómetros de arena dorada y sin rastro de turistas ni grandes urbanizaciones. De hecho, no hay chiringuitos ni socorristas, por lo que es obligatorio ir allí plenamente preparado y con ganas de desconectar.

El entorno de Castilonovo es un tesoro. Ofrece un sistema natural sin alterar, cargado de dunas, pinares y caminos de arena sin la urbanización típica que sufre casi toda la costa de Andalucía. Y el resultado de todo esto es un lugar perfecto para familias que busquen disfrutar de la playa sin masificaciones ni prisas. Un sitio en el que la naturaleza, el mar y la tranquilidad son los protagonistas.

El lugar se mantiene sin alterar. Tanto que ni hay cobertura para los móviles. De hecho, tampoco existe allí señalización alguna ni aparcamiento, teniendo que acceder a la playa a pie. Por este motivo resulta imprescindible ir allí con agua, comida y sombrilla para disfrutar del día sin echar nada de menos.

¿Cómo acceder a la playa?

Aunque en la playa no haya señalizaciones, lo cierto es que acceder a Castilnovo es bastante sencillo. Hay que entrar a pie desde la playa de los Bateles de Conil o desde la playa de El Palmar, siguiendo los caminos de arena.

Además de una playa completamente libre y sin masificar, quienes accedan a la zona también podrán disfrutar de una antigua torre vigía que data del siglo XVI: el Torreón de Castilnovo. Un lugar declarado Bien de Interés Cultural que tuvo funciones de vigilancia marítima y control de paso de los atunes.