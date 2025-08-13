El Plan Infoca logra estabilizar hasta cinco incendios en otra jornada negra

El Plan Infoca afrontó ayer otra jornada negra de incendios forestales con hasta seis fuegos simultáneos en diversos puntos de Andalucía, logrando estabilizar cinco de ... estos siniestros, la mayoría de ellos en las primeras horas tras su declaración.

El que más preocupa y sigue activo sin control es el que comenzó ayer en La Contienda, en el municipio de Aroche situado en la sierra de Huelva y muy cercano a la frontera con Portugal. De hecho se han incorporado a las tareas de extinción efectivos de la localidad portuguesa de Moura, además de haberse aumentado la dotación de medios, tanto aéreos como terrestres, para lograr su estabilización.

En este fuego participan ocho helicópteros, seis aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación, mientras que por tierra intervienen seis camiones autobombas, cuatro buldóceres, cuatro Bricas, un Grupo Regional de Mando, diez grupos de bomberos forestales, junto a otros técnicos y personal.

Desde el Ayuntamiento de Aroche se está instalado un pequeño campamento para asistir a los efectivos que intervienen en sofocar las llamas, ya que las tareas de extinción están siendo complicadas.

Otro incendio desatado ayer y es el que afecta a una zona rural de Jerez de la Frontera, en el entorno del parque de La Suara y que cuenta con varios focos activos, donde actúan un helicóptero semipesado, una autobomba y dos grupos de bomberos forestales.

También ayer se originó un fuego en el municipio sevillano de Guadalcanal que quedó estabilizado gracias a la rápida intervención de dispositivo Infoca, aunque provocó el corte del tráfico ferroviario entre Sevilla y Extremadura. El incendio con más impacto en la costa de Tarifa sigue estabilizado y evoluciona favorablemente, lo que ha permitido el regreso de las personas desalojadas y la reducción de lo medios aéreos que intervenían en el mismo. Por otro lado, el Infoca dio por controlado ayer otros dos incendios, uno de ellos en la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto y otro en las aldeas de Los Romeros y El Quejigo, en el municipio onubense de Jabugo, que obligó al desalojo de 240 personas.

El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, explicó que el origen de este incendio fue la caída de un rayo a causa de una tormenta y elogió la eficaz intervención del dispositivo que frenó el incendio a la entrada de la aldea y evitó que sus casas afectadas se vieran afectadas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofreció ayer todo el apoyo del Gobierno de la Nación a las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios y pidió al mismo tiempo «responsabilidad» a todas formaciones políticas con respecto a este grave problema instando a que «no nieguen el cambio climático y no recorten los servicios de prevención.

Según el ministro, «el cambio climático es una realidad. España es especialmente vulnerable al cambio climático y, por tanto, negarlo o recortar en servicios de prevención antiincendios acrecienta el riesgo de incendios graves en nuestro país. Por tanto, también pedimos responsabilidad a las fuerzas políticas, que no nieguen una realidad evidente».