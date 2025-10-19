Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García. EP

Un plan por el clima con 231 medidas y 2.616 millones

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente está trabajando en un documento estratégico que evaluará los riesgos climáticos a largo plazo

José Luis Piedra

Sevilla

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:18

Comenta

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, puso de relieve el valor del Plan de Acción por el Clima puesto en marcha por ... la Junta que ha supuesto el desarrollo hasta el momento de un total de 231 medidas con una inversión que alcanza los 2.616 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  3. 3 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  4. 4

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  5. 5 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  6. 6

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  7. 7 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  8. 8

    Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada
  9. 9

    La revuelta de Custodio Pérez: «Me llaman el Planeta del pueblo»
  10. 10

    El nuevo alcalde de La Malahá comienza su andadura con el «despacho abierto a todos los vecinos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un plan por el clima con 231 medidas y 2.616 millones

Un plan por el clima con 231 medidas y 2.616 millones