Un plan por el clima con 231 medidas y 2.616 millones

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, puso de relieve el valor del Plan de Acción por el Clima puesto en marcha por ... la Junta que ha supuesto el desarrollo hasta el momento de un total de 231 medidas con una inversión que alcanza los 2.616 millones.

La consejera avanzó que su departamento está trabajando en un documento estratégico que evaluará los riesgos climáticos a largo plazo en todas las áreas del Gobierno para preparar a la comunidad a los escenarios futuros que marcará el cambio climático.

Este documento, en fase de redacción, integrará la perspectiva climática en sectores clave como la salud pública, la agricultura, la educación, la economía, el empleo o la planificación territorial, «con el objetivo de anticiparnos a los impactos del cambio climático y ser una región preparada, que reacciona, que se adelanta y que aplica ya medidas de adaptación con una visión estructural e interdepartamental», subrayó.

La Junta está impulsando la sostenibilidad a nivel local con el desarrollo de los Planes Municipales contra el Cambio Climático, con 6 millones en subvenciones para ayudar a los ayuntamientos a su desarrollo.

Creación del SACE

Además, el Plan por el Clima ha supuesto la creación del Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), un instrumento voluntario en el que participan ya más de 300 organizaciones para conocer su huella de carbono y fomentar la reducción de emisiones o bien su compensación.

Asimismo, la Junta ha creado la Red de Ciudades Verdes y Sostenibles (Reversa), que ya cuenta con la participación de 300 municipios para promover prácticas sostenibles.

Por último, se ha impulsado un catálogo de proyectos de absorción de emisiones, que ha permitido hasta el momento la identificación de 27 enclaves en la comunidad para su desarrollo que abarcan casi 2.400 hectáreas.