Las plagas de ratas aumentan en Andalucía: «Cada vez son más resistentes» Desde ANECPLA avisan del incremento de las denuncias por la aparición de roedores en las ciudades y explican qué hacer si se detecta su presencia en el hogar

Los avisos y denuncias ciudadanas por presencia de ratas en las ciudades andaluzas, así como en las de toda España, están aumentando de manera significativa. Así lo confirma a IDEAL la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), que avisan de que las ratas cada vez son más resistentes a los rodenticidas, el pesticida utilizado para acabar con los roedores.

A esa resistencia hay que sumar otro aspecto importante más, y es que desde hace algún tiempo la Unión Europea limita el uso de estos pesticidas. De este modo, mientras que antes se usaban de forma preventiva, ahora solo pueden utilizarse si existe la certeza de que hay ratas o ratones en la zona, lo que supone que en muchas ocasiones los tratamientos lleguen tarde.

«Los datos que manejamos es que hay un mayor número de denuncias y que nuestras empresas reciben más avisos por la presencia de roedores. El nivel de avisos es muy superior al de años anteriores y la tendencia va en aumento», cuenta a este periódico Sergio Monge, presidente de ANECPLA.

Según detalla, lo que más preocupa a las empresas de sanidad ambiental en este sentido tiene que ver con los últimos estudios científicos relacionados con las ratas que muestran como se están produciendo mutaciones genéticas que las hacen resistentes a los rodenticidas. «Estas mutaciones son hereditarias, por lo que si una rata es resistente también lo será su descendencia. De este modo cuando se apliquen rodenticidas morirán las no resistentes pero quedarán las resistentes y cada vez habrá más», explica con preocupación.

«Los roedores viven en colonias, así que si vemos una rata es posible que no esté sola» Sergio Monge Presidente de ANECPLA

Ante esta situación, la solución pasa por una actuación desde tres ejes: la ciudadanía, las empresas de control de plagas y las administraciones públicas. Estas últimas actuando frente a cualquier denuncia ciudadana por la presencia de ratas, las empresas de sanidad ambiental actuando si los problemas van a más y los ciudadanos ejerciendo como una primera barrera para limitar su presencia en la ciudad.

«Las ratas necesitan alimento y refugio para sobrevivir, así que lo primero que debemos de hacer es evitar que tengan acceso fácil a alimentos y a lugares en los que se sientan cómodas». En este sentido, es fundamental que se depositen los residuos en sus contenedores adecuados, respetando siempre los horarios de recogida.

Además, Monge aconseja evitar acumular basura o materiales en patios, trasteros o zonas comunes que puedan servir de refugio, así como mantener arquetas, sumideros y conducciones selladas y en buen estado. «Los roedores viven en colonias, así que si vemos una rata es posible que no esté sola. Mi consejo es usar trampas y si no son efectivas o hay más de una rata llamar a una empresa de sanidad ambiental», finaliza.

