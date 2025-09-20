Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La piscina natural que nace de una cueva en Andalucía que enamora a National Geographic

El manantial presenta unas aguas permanentes y cristalinas después superar un tramo subterráneo de más de cuatro kilómetros

C. L.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:38

Un rincón escondido en Andalucía ha llamado la atención de la revista National Geographic, que recientemente ha hecho parada para mostrar las bondades de este tesoro natural. El Monumento Natural Cueva del Gato está formado por la caverna y la cavidad que da salida a las aguas del río Guadares o Gaduares. Situado en el municipio de Benaoján, a unos pocos kilómetros de Ronda y en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, ofrece un gran valor paisajístico, tanto por sus componentes naturales como culturales.

El manantial presenta unas aguas permanentes y cristalinas después superar un tramo subterráneo de más de cuatro kilómetros, desde su infiltración en la Garganta del Hundidero hasta la salida por la Cueva del Gato.

En realidad, la cueva es la boca sur un conjunto espeleológico denominado Sistema Hundidero-Gato, aunque habitualmente se suele conocer a todo el conjunto por el nombre de ésta, su boca más famosa. De origen cárstico, se trata del sistema más importante de Andalucía, con simas, lagos, sifones, cañones y salas que llegan a alcanzar hasta los 70 metros de altura.Es de interés la confluencia de los ríos Guadares y Guadiaro, poblada por una representativa vegetación de ribera que permite observar diversas aves acuáticas, como garzas reales, cormoranes, azulones, ruiseñores, etc.

La cavidad alberga también una de las mayores colonias sedentarias de murciélagos cavernícolas, importantes pinturas rupestres, tanto en la boca como en el interior de la cavidad, y cultura material del Neolítico (cerámica cardial). Este hecho ha propiciado su declaración como Bien de Interés Cultural.

En el entorno se pueden apreciar otros elementos etnográficos de interés como el Puente del Pontón, el Molino de las Cuatro Paradas y el camino medieval, antigua calzada romana.También conviene destacar la estrecha relación existente entre esta cavidad y el bandolerismo decimonónico de la Andalucía Romántica, que tanta atención ha merecido por parte de científicos y viajeros. En este sentido, ya es nombrada por los viajeros ingleses durante la segunda mitad del siglo XVIII.

