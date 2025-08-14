Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calor extremo en Andalucía. Ideal

Lo peor de la ola de calor llega a Andalucía: este día los termómetros alcanzarán los 45 grados

El descuelgue de una DANA al norte de las Azores provocará que las temperaturas en la comunidad autónoma sean todavía más altas durante los próximos días

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:27

La segunda ola de calor del verano está siendo bastante sofocante en Andalucía. Desde hace varios días los termómetros rondan los 40 grados y, lo peor de todo, casi no bajan de los 22 o 23 grados en la comunidad autónoma. Una situación que empeorará aún más a partir de mañana, momento en el que se iniciará una segunda parte extrema de este episodio de altas temperaturas en la Península Ibérica.

La ola de calor, que ya es una de las más largas registradas en los últimos años, se intensificará desde el 15 de agosto y durará como poco hasta el próximo lunes. Algo que sucederá debido al descuelgue de una DANA al norte de las Azores que provocará que la masa de aire cálido se refuerce sobre la Península.

Este jueves las temperaturas ya serán bastante altas, con Huelva, Jaén, Sevilla y Córdoba en alerta naranja y Almería, Cádiz y Granada en aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y a partir de mañana el calor será más intenso. El viernes, en pleno puente de agosto, se alcanzarán o sobrepasarán los 40 grados en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. Y las mínimas serán extremadamente altas en Cádiz (27), Almería (25), Málaga (25), Sevilla (25) y Jaén (24).

El sábado las máximas seguirán subiendo, alcanzándose los 44 grados en Córdoba, los 43 en Sevilla y los 42 en Granada, aunque las mínimas descenderán ligeramente. Pero lo peor de esta segunda parte de la ola de calor llegará el domingo: 45 grados en Córdoba, 44 en Sevilla y 43 en Granada. Todo ello con mínimas que rondarán los 25 grados en toda Andalucía, haciendo que las noches sean realmente sofocantes.

¿Hasta cuándo durará el calor?

El lunes las temperaturas descenderán, tanto en sus valores máximos como mínimos, unos pocos grados en todas las provincias andaluzas. Sin embargo, seguirá haciendo bastante calor y se superarán los 40 grados en Córdoba, Jaén, Sevilla y Granada. El martes la ola de calor podría llegar a su fin, empezándose a suavizar las temperaturas poco a poco.

El modelo europeo señala un posible cambio de tendencia a partir de la mitad de la próxima semana. Una situación que podría darse debido a la llegada de una masa de aire más fresca que, además, podría favorecer una mayor inestabilidad en la atmósfera. De este modo, no solo habría temperaturas más suaves, sino que también podrían darse días con mayor nubosidad y con chubascos tormentosos.

