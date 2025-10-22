Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez, de espaldas, durante su cara a cara con Núñez Feijóo. Eduardo Parra / Europa Press
Política

Pedro Sánchez recurre a la crisis de los cribados en Andalucía para atacar al PP

El presidente del Gobierno se hace eco de una información desmentida por la Junta sobre la supuesta desaparición de mamografías

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:18

Comenta

La crisis en el programa de cribados de cáncer de mama en Andalucía ha vuelto a ser pasto de la confrontación política, esta vez en ... el cara a cara en el Congreso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  4. 4 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  5. 5 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  6. 6

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  7. 7 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  8. 8 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  9. 9 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  10. 10 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pedro Sánchez recurre a la crisis de los cribados en Andalucía para atacar al PP

Pedro Sánchez recurre a la crisis de los cribados en Andalucía para atacar al PP