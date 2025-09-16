Pedro Sánchez mantiene el cuerpo a cuerpo con Juanma Moreno y asegura que la Junta está ahora mejor financiada que con Rajoy

Tras los ataques lanzados el pasado domingo en el mitin celebrado en Málaga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes su cuerpo ... a cuerpo con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esta vez a cuenta de la política sanitaria. «Sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas«, dijo Sánchez en una reunión interparlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, donde sostuvo que Andalucía ha recibido de su Gobierno »unos 54.000 millones de euros adicionales«, lo que supone un 47 por ciento más de lo que transfirió durante la época de Rajoy.

«¿Y qué han hecho el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla con esa financiación extra?, pues ha dedicado uno de cada cuatro euros a cosas que no tienen nada que ver con los servicios públicos», afirmó.

Según Sánchez, el presidente andaluz «sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas y ha cerrado más de 2.000 aulas públicas, al tiempo que renunciaba a 120 millones de euros europeos para crear 12.000 plazas de educación infantil gratuitas».

Respuesta de la Junta

Estas críticas han sido respondidas por la consejera de Hacienda, Carolina España, que aseguró que el presidente del Gobierno «vuelve a atacar a Andalucía con falsedades, esta vez refiriéndose a los conciertos sanitarios».

La también portavoz del Gobierno andaluz replicó que Sánchez olvida que la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «firmó 500 millones de euros en conciertos con la sanidad privada cuando era consejera de Salud en Andalucía, y que el porcentaje del gasto sanitario destinado a conciertos actualmente supone sólo el 4 por ciento del total, que es la mitad del gasto en conciertos en el conjunto de toda España, que supera el 8% según los datos del propio Ministerio».

Afirmó que todas las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE dedican mayor porcentaje de gasto sanitario a conciertos que Andalucía y subrayó que con una financiación autonómica justa y equitativa, Andalucía «no sólo estaría transformándose como lo está haciendo ahora, sino que volaría«. »Ni él ni nadie de su Gobierno han movido un solo dedo para acabar con el agravio continuo que sufre Andalucía», dijo España antes de señalar a Sánchez y a Montero como principales artífices del agravio.

La consejera rechazó que Andalucía reciba más recursos que antes gracias a Sánchez, sino que se le transfiere lo que se recauda con los impuestos que pagan los andaluces. «Si hay más recursos, es porque el modelo económico de Andalucía funciona y ha permitido recaudar más, a pesar de bajar los impuestos, porque contamos con más inversión y ampliamos las bases de contribuyentes», destacó.

En esa línea advirtió de que la brecha entre lo que recibe Andalucía y lo que recibe de media el conjunto de las comunidades autónomas es cada vez mayor.