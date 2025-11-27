Pedro Fernández atribuye al PP un «gravísimo perjuicio» para la comunidad autónoma tras su rechazo a la senda de déficit

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha lamentado este jueves el voto en contra del PP a los objetivos de estabilidad presupuestaria y ... de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, al suponer a su entender un «grave perjuicio» para la comunidad autónoma andaluza.

Ha hecho estas valoraciones después de que el Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, haya tumbado la senda de déficit que había propuesto el Gobierno como paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, y tras participar el delegado en una visita a Baza para conocer el avance del Estado en las inversiones de este municipio del norte de la provincia de Granada.

El rechazo a la senda de déficit «conlleva la renuncia a 731 millones de euros que podrían dedicarse a la sanidad, a la educación» y «a la dependencia», ha abundado Fernández para quien es contradictorio que el PP pueda «estar pidiendo más financiación» por un lado y «rechazando cantidades tan importantes que beneficiarían a los andaluces» por otro.

En Baza, el delegado también ha valorado el acuerdo para el incremento salarial de empleados públicos en Andalucía que beneficiará a alrededor de más de 500.000 empleados públicos, incluyendo los de, según ha detallado, todas las administraciones.

Es una «buena noticia» que «evita que haya un conflicto en aquellos espacios de trabajo que evidentemente requieren de toda la dedicación», ha explicado Fernández incidiendo además en la importancia de que el acuerdo «garantice ese poder adquisitivo» de los funcionarios.

Está previsto que el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, firme este jueves en la tarde este acuerdo plurianual que elevará los salarios de los más de tres millones de funcionarios un once por ciento en el periodo 2025-2028, ha informado el Ministerio.