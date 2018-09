El Parlamento andaluz aprueba hoy las que podrían ser las últimas leyes de la legislatura Susana Díaz y la consejera de Igualdad y Conocimiento, Lina Gálvez. / EFE El Pleno debate la ley de Igualdad, la de Medidas para el Cambio Climático y la de Audiovisual, esta con polémica sobre Canal Sur como telón de fondo MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Miércoles, 26 septiembre 2018, 11:09

El Pleno del Parlamento debate esta tarde tres leyes que pueden suponer, de aprobarse, el broche de cierre a la décima legislatura de la autonomía andaluza si como se prevé Susana Díaz convoca elecciones la próxima semana y se disuelve la Cámara autonómica. Las tres normas –la reforma de la Ley de Igualdad de Género, la de Audiovisual y la de Medidas contra el Cambio Climático– simbolizan de alguna forma parte del perfil que Susana Díaz ha pretendido reforzar en la segunda mitad de la legislatura. Quedaría en el cajón de las leyes que decaen la de la sostenibilidad de la sanidad pública, ya con las alegaciones publicadas, sobre la que la presidenta andaluza también ha hecho bandera.

El PSOE no cuenta con mayoría para sacarlas en solitario, por lo que el primer aliciente del debate está en los argumentos de Cs, partido que ha roto su alianza con Susana Díaz, para respaldar las leyes. Su portavoz, Juan Marín, ha anunciado estos días que respetará lo convenido sobre su apoyo a las normas. Marín, que ha insistido en que el que incumple el pacto es el PSOE, buscará darse razón cuando arguye que no hay relato para un adelanto electoral puesto que no hay inestabilidad política.

La primera de las normas en votarse será la Ley Audiovisual, auspiciada por la Vicepresidencia de la Junta para contentar al amplio sector de televisiones públicas locales frente a la piratería y blindar el carácter público de Canal Sur legislando contra privatizaciones y externalizaciones de su gestión.

El debate lleva una polémica añadida en los últimos días por la bronca interna de los sindicatos de la empresa pública, parte de los cuales piden un referéndum «reprobatorio» para exigir la renovación de la RTVA, tanto de su dirección, en interinidad cinco años, como de su consejo de administración, caducado en 2014. Para la renovación es necesario el voto de tres quintos del Parlamento y ni PSOE ni PP, grupos mayoritarios, han logrado un acuerdo en toda la legislatura.

Al malestar interno en Canal Sur, donde un amplio colectivo de los casi 1.400 trabajadores defiende una mejor dotación de medios y cambios en la programación, pero no que se les utilice políticamente ni siquiera por los sindicatos, se une la tensión de los partidos en víspera de unas elecciones. Podemos, partido que como Cs no tiene representación en el consejo de administración, ha presentado una proposición de ley sobre la RTVA para que la elección de su equipo directivo se haga por concurso, como el de la RTVE, en coincidencia con algunas propuestas de dirigentes sindicales de la tele regional. El PSOE sostiene que esta propuesta contraviene lo establecido en el Estatuto Andaluz para la RTVA. El Pleno vota su admisión a trámite también hoy.

Asamblea legítima

El portavoz del Gobierno,Juan Carlos Blanco, no aclaró la postura del Gobierno sobre el conflicto, si bien sí dijo algo a título personal: «La asamblea de trabajadores es legítima y tiene derecho a hacer lo que considere oportuno, aunque yo –como periodista– no soy partidario de referéndum reprobatorios de nadie porque no me gustan esos tonos».

Entre las novedades, la Ley Audiovisual ampliará las franjas horarias de protección a menores fijada en la ley estatal; regulará las televisiones y radios de las universidades y centros docentes; y prevé multas de hasta un millón de euros por piratería, además de incorporar medidas para asegurar que las televisiones públicas no puedan privatizarse.