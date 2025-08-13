Paradela espera que el Plan Crece Industria 2027 ofrezca «viento de cola» al desarrollo de Andalucía «Pensamos que ahora mismo estamos en el camino correcto para alcanzar estas cifras», asegura el consejero, quien subraya que la creación de empleo industrial se está acelerando, con «35.500 empleados industriales más desde 2019 a 2024»

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, asegura que el Place Crece Industria 2027, recientemente aprobado, dotado con 1.800 millones de euros y concebido para canalizar hasta 25.000 millones de euros en inversión industrial, así como generar más de 63.000 empleos hasta 2027, representa «un viento de cola favorable al desarrollo de la industria andaluza», sumando recursos propios y apoyos europeos.

El propio consejero ha señalado que este plan «asegura, efectivamente, la disponibilidad de 1.800 millones de euros para impulsar la industria en Andalucía».

El Plan Crece Industria, aprobado en el marco del Acuerdo de Diálogo Social y en coordinación con sindicatos y empresarios, pretende que Andalucía alcance «tasas superiores de crecimiento de los últimos 20 años», con el objetivo de que el valor añadido bruto industrial llegue a 22.500 millones de euros a finales de 2026.

«Pensamos que ahora mismo estamos en el camino correcto para alcanzar estas cifras», asegura Paradela, quien subraya que la creación de empleo industrial se está acelerando, con «35.500 empleados industriales más desde 2019 a 2024» y una tendencia positiva reforzada en el último año con cerca de 22.800 nuevos empleos industriales.

Uno de los elementos clave de este plan es «la modernización de los más de 2.300 polígonos industriales y parques empresariales que hay en Andalucía», que concentran más del 40% del tejido productivo. La futura Ley de Espacios Productivos, actualmente en trámite avanzado, contempla la posibilidad de crear nuevas figuras como el «espacio industrial protegido» y poner suelo público a disposición estable «para uso industrial de manera permanente», así como una convocatoria específica de incentivos dotada con 50 millones de euros para la mejora de estos espacios a partir de 2025.