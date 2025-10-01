Oficial en el BOJA: los días en los que no se podrán realizar trámites en Andalucía en 2026 El calendario incluye sábados y domingos y 12 festivos regionales que no computan en los plazos

C. L. Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:22

Aunque quedan unos meses aún, 2026 va a asomando a la vuelta de la esquina y muchos ya miran el calendario laboral para ajustar a sus necesidades. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha publicado en el BOJA el calendario de días inhábiles a efectos de plazos administrativos para 2026.

En este hay que tener en cuenta fechas importantes, ya que, además de los sábados y los domingos, recoge 12 festivos regionales que no se contarán en el cómputo de los procedimientos, ya sea en ventanilla o a través del Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía.

En concreto, serán inhábiles el 1 y 6 de enero, 28 de febrero, 2 y 3 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 2 de noviembre, y 7, 8 y 25 de diciembre de 2026.

Éstos son los 12 festivos regionales de 2026 que, junto a sábados y domingos, no computarán en los plazos:

-1 de enero: Festivo nacional

-6 de enero: Festivo nacional

-28 de febrero: Festivo regional

-2 de abril: Festivo nacional

-3 de abril: Festivo regional

-1 de mayo: Festivo nacional

-15 de agosto: Festivo nacional

-12 de octubre: Festivo nacional

-2 de noviembre: Festivo nacional

-7 de diciembre: Festivo nacional

-8 de diciembre: Festivo nacional

25 de diciembre: Festivo regional

A estos se suman los sábados y domingos de todo el año 2026, que también son días inhábiles a efectos administrativos en Andalucía.

Estos días no computarán para los plazos de los procedimientos administrativos. Esto significa que, a la hora de caluclar una fecha límite, se deberá excluir del cómputo, tanto si se presenta documentación en oficinas como si se hace en el Registro Electrónico Único.

Por lo tanto, a efectos de planificación, la recomendación es comprobar las fechas y preparar la documentación con antelación. Un pequeño recordatorio en la agenda puede ahorrarte un quebradero de cabeza.

En cada municipio

En cada municipio se entenderán inhábiles, a efectos de cómputo de plazos para 2026, hasta dos días adicionales. Serán los que, a efectos laborales, establezca la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo.

Para que esos días locales se apliquen en el procedimiento, las personas interesadas pueden expresar en los escritos iniciales su lugar de residencia y comunicar cualquier variación posterior. En consecuencia, también en el Registro Electrónico Único de la Junta los días inhábiles determinados para cada municipio no se computarán a efectos administrativos.