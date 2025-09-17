Estos son los ocho radares nuevos activos en Andalucía Con la llegada del mes de septiembre han comenzado a emitir sanciones

Estos son los ocho radares nuevos activos en Andalucía.

C. L. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

Hay ocho radares nuevos de la DGT en Andalucía que con la llegada del mes de septiembre han comenzado a emitir sanciones. Una vez instalados, desde el 1 de agosto solo estuvieron enviando avisos, pero según fuentes de la Dirección General de Tráfico, con las multas ya operativas habrá un margen de error durante todo el primer año.

El margen que está previsto es de ±3 km/h cuando el límite sea inferior a 100 km/h y de ±3% cuando sea superior a 100 km/h. Así, el objetivo es que se respete el límite de la velocidad señalizada.

Son 32 dispositivos los que están ya controlando la velocidad en España y de estos, ocho están en Andalucía, aunque se quiere llegar hasta los 122 radares fijos y de tramo durante todo 2025. Para facilitar su localización, se sitúan por provincia, carretera y tramo en el que se encuentran, así podrás estar más atento y extremar la precaución.

- Granada / GR-30 / del km 11,91 al 10,02 / sentido decreciente / tipo tramo

- Málaga / A-7052 / km 4,5 / sentido decreciente / tipo fijo

- Málaga / A-377 / del km 8,9 al 5,6 / sentido decreciente / tipo tramo

- Sevilla / A-4 / del km 532,67 al 531 / sentido decreciente / tipo tramo

- Cádiz / N-340 / del km 80,64 al 79,4 / sentido decreciente / tipo tramo

- Cádiz / A-7 / del km 1.106,29 al 1.107,54 / sentido creciente / tipo tramo

- Cádiz / A-48 / del km 5,58 al 4 / sentido decreciente / tipo tramo

- Cádiz / A-7 / del km 1.109,35 al 1.107,34 / sentido decreciente / tipo tramo

Con estos nuevos radares instalados se pretenden reforzar la seguridad vial en puntos más conflictivos.