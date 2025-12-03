Los ocho mercadillos navideños que no te puedes perder en Andalucía

La Navidad ya ha llegado a Andalucía. Todas sus localidades y capitales de provincia lucen las luces que adornan sus calles y los escaparates de ... las tiendas anuncian la llegada de las compras. También en estas fechas las plazas y espacios abiertos de las ciudades se aprovechan como punto de encuentro para instalar los mercadillos navideños.

Actividades, columpios, artesanía y comida para disfrutar en familia de unas fiestas que llena de ilusión a niños y grandes. Por eso, aquí proponemos algunas opciones para visitar a lo largo del mes de diciembre o en los primeros días de enero en las ocho capitales andaluzas.

1. Mercadillo de la plaza de Bib-Rambla en Granada

Granada divide su celebración en la capital en varios puntos. La ciudad de la Alhambra instala dos mercados navideños de gran importancia. El más conocido se sitúa en la plaza de Bib-Rambla. En una treintena de puestos se pueden encontrar productos y artículos dedicados al belén tradicional, por eso también se le conoce como Mercado de Belenes de Granada, aunque también la oferta incluye artículos navideños, artesanía, dulces o decoración navideña.

El otro mercadillo navideño se instala en la zona de la Fuente de las Batallas. En este predominan artículos artesanales, desde los relacionados con el belenismo hasta cualquier tipo de motivos de regalo sin faltar productos gastronómicos tradicionales. A ellos se une el eje Paseo del Salón-Violón, donde la pista de hielo, la noria y las atracciones se suman a la oferta para disfrutar en Navidad. Permanecen abiertos desde el 29 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

2. Mercadillo de La Rambla de Almería

La Rambla de la capital almeriense es el escenario del mercadillo navideño, que este año cuenta con 77 casetas y nueve puestos de madera. En ellos se puede encontrar artesanía de todo tipo y puestos de comida que van desde los gofres a los buñuelos o los turrones. Estos puestos estarán abiertos del 2 de diciembre y hasta el 8 de enero. Se completa con una pista de hielo en el Mirador de la Rambla.

3. Mercadillo de artesanía en Cádiz

Este 2025 cumple 20 años la Feria de Artesanía de Cádiz, epicentro de las actividades programadas para Navidad en la capital gaditana. La artesanía es lo principal y se ha convertido en cita de referencia a nivel regional. La plaza de la Catedral es el céntrico escenario de este espacio de encuentro y cuenta con más de una veintena de puestos de productos o motivos hechos a mano. De esta forma, todas las piezas son originales. Estará abierto hasta el 6 de enero.

4. Mercadillo de Navidad en Las Tendillas, Córdoba

Córdoba fija en la céntrica plaza de las Tendillas su mercadillo navideño con un claro estilo medieval que cuenta con un gran y tradicional árbol de Navidad y una serie de luces y guirnaldas propias de la época.

La Asociación Cultural Belenista es la organizadora del mismo y aquí las figuras del belén tradicional son los principales artículos repartidos entre una veintena de puestos. También se pueden encontrar productos artesanales y gastronómicos, dulces de Navidad o juguetes. Está abierto hasta el 6 de enero de 2026.

5. Mercadillo navideño en la ciudad de Jaén

El mercado navideño de Jaén se encuentra desde el final de la calle Roldán y Marín hasta llegar a la Plaza de la Constitución, uno de los puntos neurálgicos de la capital jiennense. Cuenta con una variada oferta que combina ocio, cultura y gastronomía.

La programación incluye, en sus puestos comerciales y artesanales, productos navideños, decoración y regalos; actividades infantiles para que los más pequeños vivan la magia de estas fechas; espectáculos musicales y animación en distintos horarios; gastronomía típica de la Navidad, con dulces, bebidas y sabores tradicionales; y propuestas lúdicas y culturales que dan vida al centro de la ciudad durante más de un mes.

6. Feria del Belén en el centro de Sevilla

Como en el resto de capitales andaluzas, la Navidad de Sevilla congrega en centro a miles de personas a diario, algo que se multiplica con la gran cantidad de turistas que visitan la capital hispalense durante todo el año. En esta época, uno de los motivos son los tradicionales mercadillos navideños de Sevilla.

Un de ellos es la Feria del Belén, que ya lleva tres décadas celebrándose. La tradición belenista en la capital hispalense está muy arraigada y de ahí que también exista una ruta de belenes. Se encuentra entre a la Catedral y el Archivo de Indias y abre hasta el 23 de diciembre próximo.

En los Jardines de Cristina se instalan unos 80 stands, instalados en casetas de madera y en los que se venden todo tipo de piezas de artesanía, ya sea de cuero, de madera, cerámica, jabones y perfumes o ropa de artesanos locales, nacionales e internacionales. Este abre del 5 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

7. Decoración del mercadillo de Muelle Uno en Málaga

La capital malagueña se ha volcado, como en los últimos años, en la Navidad con una gran iluminación céntrica, sobre todo en la calle Larios, uno de los iconos de las fiestas a nivel nacional que cada año acoge a más visitantes. También cuenta con uno de los mercadillos navideños más conocidos de Andalucía, que se instala en el Muelle Uno, frente al Mediterráneo y cerca de la Playa de la Malagueta. En 2022, el European Best Destinations lo situaba en el top 20 de los mejores mercadillos de Europa.

Además, junto a él se suele instalar también La Aldea de la Nieve y los Juegos de Invierno para los más pequeños. Estará abierto desde el 29 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

En la provincia de Málaga destaca otro mercadillo navideño, el de Benalmádena, uno de los más conocido que se celebran fuera de las capitales de provincia. Se encuentra exactamente en Arroyo de la Miel y cuenta con puestos de todo tipo y una amplia programación de actividades infantiles para disfrutar toda la familia.

Las casetas de madera se sitúan en la Avenida de la Constitución, frente a la Casa de la Cultura y en ellas se pueden encontrar todo tipo de regalos originales y artesanales y cómo no de adornos navideños y figuras y útiles para los belenes. El mercadillo navideño arranca con el encendido del alumbrado, el pasacalles y la inauguración del parque infantil. Está abierto desde el 1 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

8. Mercadillo de artesanía y productos típicos en la plaza de Las Monjas de Huelva

En Huelva el mercadillo navideño se instala en la plaza de las Monjas y se encuentra abierto hasta el 5 de enero. En total, son 20 casetas de madera y de estas, 18 están dedicadas a la venta de productos típicos de la temporada, que van desde decoración a alimentación navideña o artículos artesanales. Las otras dos se reservan para la Casa de Papá Noel y la denominada Estafeta Real, donde los más pequeños pueden entregar sus cartas para los Reyes Magos.