El nuevo millonario andaluz ganador del Euromillones antes del gran bote de 234 millones El premio de El Millón se entregó en la localidad malagueña de Ardales

Administración de lotería de Ardales, en Málaga, que ha repartido El Millón del Eurimillones.

Miércoles, 13 de agosto 2025

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 12 de agosto, ha estado formada por los números 46, 48, 28, 18 y 42. Las estrellas son 3 y 9. La recaudación ha ascendido a 74.333.974,00 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría. En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (que han sido validados, uno en la Administración de Loterías número 2 de Villena (Alicante), situada en Cervantes, 32 y el otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. Se llevarán 37.000 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 234 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, con código SCP77013, ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.