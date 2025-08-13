Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Administración de lotería de Ardales, en Málaga, que ha repartido El Millón del Eurimillones. G. M.

El nuevo millonario andaluz ganador del Euromillones antes del gran bote de 234 millones

El premio de El Millón se entregó en la localidad malagueña de Ardales

E. P.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:16

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 12 de agosto, ha estado formada por los números 46, 48, 28, 18 y 42. Las estrellas son 3 y 9. La recaudación ha ascendido a 74.333.974,00 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría. En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (que han sido validados, uno en la Administración de Loterías número 2 de Villena (Alicante), situada en Cervantes, 32 y el otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. Se llevarán 37.000 euros.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 234 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón, con código SCP77013, ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  2. 2

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  3. 3

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  4. 4 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  5. 5

    Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada
  6. 6

    Despliegue de la Guardia Civil para sorprender al dueño de un invernadero recóndito de marihuana
  7. 7 El chiringuito que te transporta a Bali sin salir de Granada: «Nuestra propuesta es única»
  8. 8 Diputación pedirá explicaciones a la empresa del trabajador fallecido en Alhendín
  9. 9

    Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente
  10. 10

    Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El nuevo millonario andaluz ganador del Euromillones antes del gran bote de 234 millones

El nuevo millonario andaluz ganador del Euromillones antes del gran bote de 234 millones