El calor vuelve a Andalucía Ñito Salas

El nuevo cambio del tiempo que anuncia Aemet para Andalucía de cara al fin de semana

Las tormentas y las temperaturas más frescas dejan paso a la llegada de nuevo del calor

C. L.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:00

Si alguien pensaba que los cielos plomizos, las lluvias esporádicas y la bajada de las temperaturas era el preludio de la llegada del otoño, se puede ir olvidando por el momento. El calor y los cielos despejados se irán imponiendo de cara al próximo fin de semana.

Aemet habla de cielos poco nubosos, con nubes altas e intervalos nubosos en la vertiente atlántica durante las primeras horas de la tarde de este miércoles. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el tercio occidental y en descenso en el resto, mientras que las máximas seguirán sin cambios en el extremo occidental y en el interior oriental, en ascenso en el resto.

De cara al jueves la tendencia cambiará. Habrá de nuevo cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde. El cambio vendrá en las temperaturas, con un en ascenso generalizado, más acusado para las máximas. Córdoba marcará la más alta con 36 grados.

El viernes seguirán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas seguirán en ascenso generalizado, salvo máximas sin cambios en la vertiente mediterránea. Sevilla y Córdoba llegarán a los 37 grados, mientras que Jaén y Granada se quedarán en torno a los 35.

Y así se mantendrá el sábado, con un tiempo estable y anticiclónico y temperaturas en torno a los 35-36 grados en las capitales de interior como Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén, y algo más suaves en la costa.

