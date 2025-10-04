La nueva versión para citas que incluye el SAS en la aplicación de ClicSalud Una actualización llevada a cabo en septiembre incluye funcionalidades para facilitar las gestiones a los usuarios

C. L. Sábado, 4 de octubre 2025, 10:09 Comenta Compartir

Nuevas funcionalidades en la aplicación de gestión de los servicios sanitarios para los andaluces. ClicSalud+ es el portal que proporciona a los ciudadanos acceso a su información de salud (informes clínicos, resultados de analíticas, estudios de imágenes, ficha de vacunación...), así como la posibilidad de hacer gestiones en línea en su relación con la asistencia sanitaria. Las funcionalidades de las que dispone la herramienta estarán accesibles en función del perfil de usuario que accede al portal.

Por otro lado, ClicSalud Asistencial es el módulo diseñado para la atención a los pacientes crónicos y permite, entre otras cosas, realizar una Valoración Integral Exhaustiva y un Plan de Acción Personalizado, establecer comunicación paciente-profesional mediante un sistema de mensajería y recoger valores de seguimiento de algunas constantes aportadas por el paciente.

En este contexto, el Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha un nuevo servicio actualizado que incluye nuevas herramientas para los usuarios. De esta forma, se incluye en la nueva actualuzación del sistema:

-En el apartado de incapacidad temporal, la posibilidad de visualizar y descargar los distintos documentos asociados a los procesos de incapacidad temporal que tenga el ciudadano, tanto activos como históricos.

-Nuevo apartado dedicado a la disponibilidad de los informes de maternidad.

-En la oferta de citas, en el caso de no disponer de huecos en la agenda de su profesional, se ha incluido una búsqueda consecutiva de huecos en agendas dispensarizadas abiertas a canales externos y que compartan actividad y tarea con la cita solicitada.