El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto.

Nieto, sobre la nueva Fiscal General del Estado: «Valoro positivamente este nombramiento. Ojalá se hubiera hecho hace 7 años»

El consejero ha reconocido que la nueva Fiscal General «tiene un trabajo muy complicado. Tiene que recuperar la dignidad de esa Fiscalía tan dañada por los sucesos que todos conocemos»

Europa Press

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha valorado «positivamente» el nombramiento de Teresa Peramato como nueva Fiscal General ... del Estado, avalado por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Ojalá se hubiese hecho ese nombramiento hace siete años, en lugar de los dos nombramientos fallidos que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez».

