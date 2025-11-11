Nieto señala que el acuerdo de Función Pública supone «el proceso de modernización administrativa más ambicioso»

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado este martes la «unanimidad» lograda en el acuerdo de Función Pública, ... que va a permitir «el proceso de modernización administrativa más ambicioso» que se ha abordado hasta ahora en la comunidad.

Así lo ha indicado en Jaén, donde se ha referido al «día muy especial» que fue este lunes porque en la reunión de la mesa sectorial del funcionario «se acordó el desarrollo por unanimidad del acuerdo que se había firmado el viernes anterior en la mesa general de la Junta».

«Hablo del acuerdo más importante, por la cuantía, por los ámbitos a los que afecta, por el alcance a los funcionarios, por algo tan significativo como que se ha firmado por unanimidad Todos los miembros de la mesa sectorial y todos los miembros de la mesa general han suscrito el acuerdo marco y el acuerdo de desarrollo que afecta a los funcionarios andaluces», ha afirmado.

Al respecto, ha señalado que «la apuesta por poner en marcha proyectos de consenso ha permitido que Andalucía tenga esa nueva herramienta que va a hacer posible una modernización de la administración pública andaluza, una mejora del servicio público a los andaluces y una mejora de las condiciones sociolaborales de los funcionarios y demás empleados públicos» de la comunidad.

Tras recordar que en años anteriores «se firmaron acuerdos similares en los ámbitos de la salud y la educación, Nieto ha explicado que estaba pendiente de »atender las necesidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, de los funcionarios de Justicia y de los empleados del sector público instrumental«.

«Son los que se recogen en estos acuerdos que se han suscrito. Afectan a entre 65.000 y 70.000 empleados públicos y va a suponer, sin duda, un revulsivo y un salto adelante en la modernización, en la calidad del servicio y en la dignificación del trabajo de los funcionarios», ha declarado.

De ahí que haya expresado su agradecimiento a las organizaciones sociales que forman parte de esa dos mesas, general y sectorial de funcionarios, por «su esfuerzo» durante estos casi diez meses de negociación «y su actitud positiva para propiciar el acuerdo».

Nieto ha precisado que el acuerdo se llevará la semana que viene al Consejo de Gobierno de la Junta «para que sea ratificado y para garantizar su puesta en funcionamiento, a lo largo de los próximos cinco años». «El proceso de modernización administrativa más ambicioso que se ha abordado nunca en nuestra comunidad autónoma», ha apostillado.

Por otra parte, el consejero se ha referido al debate a la totaliad previsto esta semana en el Parlamento andaluz sobre proyecto de presupuestos de la Junta para 2026. Ha subrayado que se ha vuelto a plantear «en tiempo y forma» y que tienen como elementos principales la educación, políticas sociales y sanidad.

Sobre ésta última y pese a que desde la oposición «se retuerza la verdad», ha defendido que se hace «el mayor esfuerzo» y que es «radicalmente mentira que se esté privantizando» el sistema. Al respecto, ha cifrado en un 3,37 por ciento del presupuesto el que se desarrolla a través de conciertos privados frente al cinco por ciento que había al acceder el PP al Gobierno andaluz.