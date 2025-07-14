Estos son los municipios de Andalucía en los que más se ha sentido el terremoto
El Instituto Geográfico Nacional cataloga los seísmos también según la intensidad con la los sienten los habitantes de cada localidad
Lunes, 14 de julio 2025, 08:47
Gran parte de Andalucía ha amanecido este lunes con un importante seísmo en el Mediterráneo. Un terremoto de 5,5 grados de magnitud en la escala Richter con epicentro en aguas del Mediterráneo en Cabo de Palos frente a la costa de Almería, a unos 32 kilómetros de distancia de Níjar, se ha dejado sentir en municipios de las provincias andaluzas de Almería, Granada, Málaga y Jaén y otras tres de la zona del Levante (Murcia, Alicante y Albacete).
Según informa la web del Instituto Geográfico Nacional (IGN) el temblor se ha producido a las 07.13 horas de este lunes 14 de julio a una profundidad de dos kilómetros de profundidad sobre el nivel del mar. El 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha recibido más de 30 llamadas relacionadas con el seísmo, principalmente desde la provincia de Almería, sin que haya constancia de daños personales o materiales.
El terremoto se ha podido sentir en cerca de 300 localidades de siete provincias de Andalucía y el levante con diferentes grados de intensidad. En concreto, el seísmo ha sido sentido con intensidad IV-V en 17 municipios de la provincia de Almería y con intensidad III-IV en otros 73 municipios de Almería, Murcia y Granada, además de en la ciudad autónoma de Melilla.
Listado de municipios
Estos son los municipios de Andalucía en los que más se ha sentido el seísmo, de acuerdo con el IGN. El grado IV-V es una sensación intensa, que va disminuyendo hasta el II, que sería «sentido levemente».
IV-V ALJARILLA,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
IV-V ALMANZORA,CANTORIA.AL
IV-V BALANEGRA.AL
IV DEMARCACIÓN DE SORBAS,SORBAS.AL
IV DIPUTACIÓN DE GUAZAMARA,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
IV EL ARGAMASÓN,CARBONERAS.AL
IV EL CALGUERÍN,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
IV EL LLANO DE DON ANTONIO,CARBONERAS.AL
IV EL MARTINETE,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
IV EL VISO,NÍJAR.AL
IV FELIX.AL
IV INSTINCIÓN.AL
IV LA MOJONERA.AL
IV LAS NORIAS,NÍJAR.AL
IV LOMA CABRERA,ALMERÍA.AL
IV PUJAIRE,NÍJAR.AL
IV TURRE.AL
III-IV AGUA AMARGA,NÍJAR.AL
III-IV AGUA DEL MEDIO,MOJÁCAR.AL
III-IV AGUADULCE,ROQUETAS DE MAR.AL
III-IV ALBOX.AL
III-IV ALFAIX,LOS GALLARDOS.AL
III-IV ALMERÍA.AL
III-IV CAMPOHERMOSO,NÍJAR.AL
III-IV CARBONERAS.AL
III-IV CARTERO,TABERNAS.AL
III-IV CAZALLA,LORCA.MU
III-IV COLLADOS WEISS,ÁGUILAS.MU
III-IV CORTIJOS DE MARÍN,ROQUETAS DE MAR.AL
III-IV COSTACABANA,ALMERÍA.AL
III-IV DALÍAS.AL
III-IV EL ALQUIÁN,ALMERÍA.AL
III-IV EL FAS,CANTORIA.AL
III-IV EL PARADOR DE LAS HORTICHUELAS,ROQUETAS DE MAR.AL
III-IV EL PILAR,HUÉRCAL-OVERA.AL
III-IV EL POZO DEL ESPARTO,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
III-IV ENIX.AL
III-IV FERNÁN PÉREZ,NÍJAR.AL
III-IV GARRUCHA.AL
III-IV HERRADURA,SORBAS.AL
III-IV HUÉCIJA.AL
III-IV HUÉRCAL DE ALMERÍA.AL
III-IV HUÉRCAL-OVERA.AL
III-IV HUERTA DEL ABAD,ÁGUILAS.MU
III-IV HUERTA NUEVA,LOS GALLARDOS.AL
III-IV LA ENVÍA,VÍCAR.AL
III-IV LA FUENSANTA-VILLA INÉS,HUÉRCAL DE ALMERÍA.AL
III-IV LA GANGOSA,VÍCAR.AL
III-IV LA GLORIA,HUÉRCAL DE ALMERÍA.AL
III-IV LA JUAIDA,VIATOR.AL
III-IV LA PARATA,HUÉRCAL-OVERA.AL
III-IV LA PARRILLA,VERA.AL
III-IV LA REDONDA,EL EJIDO.AL
III-IV LAS ALPARATAS,MOJÁCAR.AL
III-IV LAS CABAÑUELAS,VÍCAR.AL
III-IV LAS CUMBRES,HUÉRCAL DE ALMERÍA.AL
III-IV LAS LOMAS,ÁGUILAS.MU
III-IV LAS MARINAS,VERA.AL
III-IV LAS NORIAS DE DAZA,EL EJIDO.AL
III-IV LÍJAR.AL
III-IV LOCAIBA,ALBOX.AL
III-IV LOS LLANOS DEL MAYOR,ANTAS.AL
III-IV LOS NIETOS,NÍJAR.AL
III-IV MAR DE CRISTAL,CARTAGENA.MU
III-IV MEDIA LEGUA,VERA.AL
III-IV NÍJAR.AL
III-IV PADULES.AL
III-IV PECHINA.AL
III-IV PUEBLA DE VÍCAR,VÍCAR.AL
III-IV PUEBLO BLANCO,NÍJAR.AL
III-IV PULPÍ.AL
III-IV RAMONETE,LORCA.MU
III-IV RETAMAR,ALMERÍA.AL
III-IV RIOJA.AL
III-IV ROQUETAS DE MAR.AL
III-IV SAN ISIDRO DE NÍJAR,NÍJAR.AL
III-IV SAN JOSE,LORCA.MU
III-IV SAN JUAN DE TERREROS,PULPÍ.AL
III-IV SANTA LUCÍA,CARTAGENA.MU
III-IV SANTA MARÍA DEL ÁGUILA,EL EJIDO.AL
III-IV SORBAS.AL
III-IV SUTULLENA,LORCA.MU
III-IV TIATA,LORCA.MU
III-IV TÍJOLA.AL
III-IV TORRE-PACHECO.MU
III-IV URBANIZACIÓN CASICA VERDE,ÁGUILAS.MU
III-IV VENTA MATEO,ARBOLEAS.AL
III-IV VERA.AL
III-IV VERA-COSTA,VERA.AL
III-IV VIATOR.AL
III-IV YEGUA VERDE,VÍCAR.AL
III ÁGUILAS.MU
III ALBARICOQUES,NÍJAR.AL
III ALBATERA.A
III ALBOLODUY.AL
III ALCAUDIQUE,BERJA.AL
III ALEGRÍA-DULANTZI.VI
III ALHABIA.AL
III ALHAMA DE ALMERÍA.AL
III ALHAMA DE MURCIA.MU
III ALMENDRICOS,LORCA.MU
III ALMERIMAR,EL EJIDO.AL
III BALERMA,EL EJIDO.AL
III BARRIO DE ARCHILLA,VÍCAR.AL
III BARRIO DE PERAL,CARTAGENA.MU
III BENAHADUX.AL
III BERJA.AL
III BURJULÚ,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
III CABO DE GATA,ALMERÍA.AL
III CÁDIAR.GR
III CALABARDINA,ÁGUILAS.MU
III CAMPILLO DEL MORO,ROQUETAS DE MAR.AL
III CANTORIA.AL
III CASA PALACIO,LORCA.MU
III CORTIJO GRANDE,TURRE.AL
III CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
III DIPUTACIÓN DE PULPÍ,PULPÍ.AL
III EL BOBAR,ALMERÍA.AL
III EL CALAR ALTO,GÉRGAL.AL
III EL EJIDO.AL
III EL MAMÍ,ALMERÍA.AL
III EL PALMAR,MURCIA.MU
III EL PARADOR,VÍCAR.AL
III EL SOLANILLO,ROQUETAS DE MAR.AL
III ENSANCHE-ALMARJAL,CARTAGENA.MU
III ENSENADA SAN MIGUEL,EL EJIDO.AL
III ESPINARDO,MURCIA.MU
III GÁDOR.AL
III LA ALFOQUIA,ZURGENA.AL
III LA CAÑADA DE SAN URBANO,ALMERÍA.AL
III LA ESTACIÓN,PULPÍ.AL
III LA FLOTA,MURCIA.MU
III LA ISLETA,NÍJAR.AL
III LANCHA DEL GENIL,GRANADA.GR
III LA PACA,LORCA.MU
III LAS MARINAS,ROQUETAS DE MAR.AL
III LAS NEGRAS,NÍJAR.AL
III LAS SALINAS,ALMERÍA.AL
III LA VIÑA,LORCA.MU
III LORCA.MU
III LOS HUERTOS,ORIHUELA.A
III LUBRÍN.AL
III LUCAINENA DE LAS TORRES.AL
III LÚCAR.AL
III MACAEL.AL
III MARRAQUE,RIOJA.AL
III MATALENTISCO,ÁGUILAS.MU
III MOJÁCAR.AL
III MOJÁCAR PLAYA,MOJÁCAR.AL
III ORIA.AL
III ORIHUELA.A
III PALOMARES,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
III POLOPOS,LUCAINENA DE LAS TORRES.AL
III POZO DE LOS FRAILES,NÍJAR.AL
III PUEBLO SALINAS,VERA.AL
III PUENTE TOCINOS,MURCIA.MU
III PUERTO LUMBRERAS.MU
III PUERTO REY,VERA.AL
III PUNTALÓN,MOTRIL.GR
III RODALQUILAR,NÍJAR.AL
III SALOBREÑA.GR
III SAN AGUSTÍN,EL EJIDO.AL
III SAN ANTONIO ABAD,CARTAGENA.MU
III SAN GINÉS DE LA JARA,CARTAGENA.MU
III SAN JOSÉ,NÍJAR.AL
III SAN JUAN,MURCIA.MU
III SANTA FE DE MONDÚJAR.AL
III SANTA JULIANA,ARMILLA.GR
III SANTA QUITERIA,LORCA.MU
III TABERNAS.AL
III TERCIA,LORCA.MU
III TORRECILLA,LORCA.MU
III TORREVIEJA.A
III ULEILA DEL CAMPO.AL
III URBANIZACIÓN MEDIA SALA,CARTAGENA.MU
III URBANIZACIÓN ROQUETAS DE MAR,ROQUETAS DE MAR.AL
III URBANIZACIÓN SAN GINÉS,CARTAGENA.MU
III VALLE DEL ESTE,VERA.AL
III VENTA GASPAR,ALMERÍA.AL
III VENTANICAS-EL CANTAL,MOJÁCAR.AL
III VERA-PLAYA,VERA.AL
III VIRGEN DE LAS HUERTAS,LORCA.MU
III VISTA DE LOS ÁNGELES-RUMINA,MOJÁCAR.AL
II-III ADRA.AL
II-III ALBERCA DE LAS TORRES,MURCIA.MU
II-III ALCANTARILLA.MU
II-III ALGEZARES,MURCIA.MU
II-III ALHENDÍN.GR
II-III ALTOBORDO,LORCA.MU
II-III ANTAS.AL
II-III ARBOLEAS.AL
II-III ARCHENA.MU
II-III ARMILLA.GR
II-III ATALAYA,MAZARRÓN.MU
II-III BARRIADA HISPANOAMERICA,CARTAGENA.MU
II-III BARRIO DEL CARMEN,MURCIA.MU
II-III BARRIO DEL PROGRESO,MURCIA.MU
II-III BENIAJÁN,MURCIA.MU
II-III BENIEL.MU
II-III BULLAS.MU
II-III CALA FLORES,CARTAGENA.MU
II-III CAMPILLO,LORCA.MU
II-III CARAVACA DE LA CRUZ.MU
II-III CARTAGENA.MU
II-III CASAS CARRIL PARADA-RONDA SUR,MURCIA.MU
II-III CASTELL DE FERRO.GR
II-III CAZORLA.J
II-III DIPUTACIÓN DE SANTA MARÍA DE NIEVA,HUÉRCAL-OVERA.AL
II-III DIPUTACIÓN PALOMARES,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
II-III EL CALÓN,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
II-III EL CARMEN,MURCIA.MU
II-III EL CONSEJERO,LORCA.MU
II-III ELDA.A
II-III EL JAU,SANTA FE.GR
II-III EL RAAL,MURCIA.MU
II-III EL RANERO,MURCIA.MU
II-III EL REAL,ANTAS.AL
II-III EL RÍO,LORCA.MU
II-III EL ROMERAL,GUALCHOS.GR
II-III FIÑANA.AL
II-III GÓJAR.GR
II-III GRANADA.GR
II-III HUELMA.J
II-III HUERTA DE MONTEAGUDO,MURCIA.MU
II-III JAVALÍ NUEVO,MURCIA.MU
II-III JÓDAR.J
II-III JUMILLA.MU
II-III LA CATEDRAL,MURCIA.MU
II-III LA FUENTE,PULPÍ.AL
II-III LA MANGA DEL MAR MENOR,SAN JAVIER.MU
II-III LA MOLINA,TÍJOLA.AL
II-III LA PEZA.GR
II-III LAS ZURRADERAS,ÁGUILAS.MU
II-III LÁUJAR DE ANDARAX.AL
II-III LOS BARREROS,CARTAGENA.MU
II-III LOS DOLORES,CARTAGENA.MU
II-III LOS DOLORES,MURCIA.MU
II-III MACENAS,MOJÁCAR.AL
II-III MARCHENA,LORCA.MU
II-III MARINA DE LA TORRE,MOJÁCAR.AL
II-III MATAGORDA,EL EJIDO.AL
II-III MAZARRÓN.MU
II-III MELILLA.ML
II-III MOLINA DE SEGURA.MU
II-III MULA.MU
II-III MURCIA.MU
II-III OLULA DEL RÍO.AL
II-III PELIGROS.GR
II-III PLAYA GRANADA,MOTRIL.GR
II-III PUERTO DE MAZARRÓN,MAZARRÓN.MU
II-III PURCHENA.AL
II-III PURIAS,LORCA.MU
II-III SAN BASILIO,MURCIA.MU
II-III SAN CRISTOBAL,LORCA.MU
II-III SAN FÉLIX,CARTAGENA.MU
II-III SANGONERA LA VERDE O ERMITA NUEVA,MURCIA.MU
II-III SANTA CRUZ,MURCIA.MU
II-III SANTIAGO,LORCA.MU
II-III SUFLÍ.AL
II-III TODOSOL,ÁGUILAS.MU
II-III TORRENUEVA,MOTRIL.GR
II-III TOTANA.MU
II-III TURRILLAS.AL
II-III ÚBEDA.J
II-III URBANIZACIÓN ROCHE ALTO,CARTAGENA.MU
II-III VELILLA-TARAMAY,ALMUÑÉCAR.GR
II-III VILLA DE OTURA.GR
II ABLA.AL
II ALBACETE.AB
II ALCALÁ LA REAL.J
II ALGAMECA,CARTAGENA.MU
II ALICANTE/ALACANT.A
II ALJAMBRA,ALBOX.AL
II ALMANSA.AB
II ALMÓCITA.AL
II ALMUÑÉCAR.GR
II ALTABIX,ELCHE/ELX.A
II ALTORREAL,MOLINA DE SEGURA.MU
II BARRIADA CUATRO SANTOS,CARTAGENA.MU
II BARRIO DE LA CONCEPCION,CARTAGENA.MU
II BARRIO DE SAN ANTONIO,MURCIA.MU
II BIGASTRO.A
II BOLNUEVO,MAZARRÓN.MU
II CABEZO DE TORRES,MURCIA.MU
II CABO CERVERA-PLAYA LA MATA,TORREVIEJA.A
II CABO DE PALOS,CARTAGENA.MU
II CALAHONDA,MOTRIL.GR
II CANJÁYAR.AL
II CANTERAS,CARTAGENA.MU
II CASAS DE LA HUERTA DE ERA ALTA,MURCIA.MU
II CAUDETE.AB
II CEHEGÍN.MU
II CENES DE LA VEGA.GR
II CERRILLO DE MARACENA,GRANADA.GR
II CHIRIVEL.AL
II CHURRA,MURCIA.MU
II COLLADOS ZIESCHANG,ÁGUILAS.MU
II CÓRDOBA.CO
II COSTA BELLA,GUARDAMAR DEL SEGURA.A
II CUESTA BLANCA DE ABAJO,CARTAGENA.MU
II CÚLLAR.GR
II EL ALAMILLO,MAZARRÓN.MU
II EL ALGAR,CARTAGENA.MU
II ELCHE/ELX.A
II EL PUNTAL,MURCIA.MU
II EL VARADERO,MOTRIL.GR
II ERMITA DE PATIÑO,MURCIA.MU
II ESPARRAGAL,PUERTO LUMBRERAS.MU
II FONDÓN.AL
II GARRES Y LAGES,MURCIA.MU
II GUADALMAR-SAN JULIÁN,MÁLAGA.MA
II GUADIX.GR
II GÜÉJAR SIERRA.GR
II HUÉTOR TÁJAR.GR
II HUITAR MENOR,OLULA DEL RÍO.AL
II IBROS.J
II INFANTE JUAN MANUEL,MURCIA.MU
II IZNALLOZ.GR
II JAÉN.J
II LA ALBERCA,MURCIA.MU
II LA ALGARROBINA,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
II LA CAROLINA.J
II LA FAMA,MURCIA.MU
II LA FUENSANTA,LORCA.MU
II LA HERRADURA,ALMUÑÉCAR.GR
II LA HOYA,LORCA.MU
II LA MANGA DEL MAR MENOR,CARTAGENA.MU
II LA MATA,TORREVIEJA.A
II LA PERLA DE ANDALUCÍA,MOTRIL.GR
II LAS MASCARANAS,HUÉRCAL DE ALMERÍA.AL
II LAS PALAS,FUENTE ÁLAMO DE MURCIA.MU
II LA UNIÓN.MU
II LA ZUBIA.GR
II LLANO DE BRUJAS,MURCIA.MU
II LOS ALCÁZARES.MU
II LOS CAMACHOS,CARTAGENA.MU
II LOS GALLARDOS.AL
II MÁLAGA.MA
II MARACENA.GR
II MARÍA.AL
II MONACHIL.GR
II MONTE ALMENDROS,SALOBREÑA.GR
II MOTRIL.GR
II MUNERA.AB
II OGÍJARES.GR
II PATIÑO,MURCIA.MU
II PLAYA,SALOBREÑA.GR
II PLIEGO.MU
II POLÍGONO DE SANTA ANA,CARTAGENA.MU
II PULGARA,LORCA.MU
II ROCHE BAJO,LA UNIÓN.MU
II ROLDÁN,TORRE-PACHECO.MU
II SABIOTE.J
II SAN GINÉS,MURCIA.MU
II SAN JAVIER.MU
II SAN MATEO,LORCA.MU
II SAN PEDRO,MURCIA.MU
II SAN PÍO X,MURCIA.MU
II SANTA FE.GR
II SANTA MARÍA DE GRACIA,MURCIA.MU
II SANTA POLA.A
II SANTIAGO EL MAYOR,MURCIA.MU
II SANTIAGO Y ZARAÍCHE,MURCIA.MU
II SANT JOAN D ALACANT.A
II SANTOMERA.MU
II SERÓN.AL
II TENTEGORRA,CARTAGENA.MU
II TOBARRA.AB
II TORREAGUERA,MURCIA.MU
II TORREDELCAMPO.J
II TORRE DEL MAR,VÉLEZ-MÁLAGA.MA
II TORREMOLINOS.MA
II TORREPEROGIL.J
II TORROX-COSTA,TORROX.MA
II TURÓN.GR
II URBANIZACIÓN LA VAGUADA,CARTAGENA.MU
II VÁLOR.GR
II VÉLEZ-MÁLAGA.MA
II VÉLEZ-RUBIO.AL
II VILLACARRILLO.J
II VILLA DEL RÍO.CO
II VILLARICOS,CUEVAS DEL ALMANZORA.AL
II VISTA ALEGRE,MURCIA.MU
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