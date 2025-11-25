Mueren cuatro miembros de una familia en una vivienda de Torrox por un posible escape de gas
Las autoridades investigan las causas del fallecimiento en la localidad malagueña
Europa Press
Martes, 25 de noviembre 2025, 18:32
Cuatro personas de una misma familia han muerto este martes en una vivienda en la localidad malagueña de Torrox y se investiga las causas del ... fallecimiento que podría deber a un posible escape de gas.
Según han informado desde Emergencias 112 Andalucía, sobre las 15.20 horas han recibido un aviso por un posible escape de gas en la calle Pontil, requiriendo asistencia sanitaria para varias personas que estaban en el suelo.
En ese momento, se ha movilizado al Consorcio de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los servicios sanitarios. Desde el 112 han indicado que se trata de dos adultos y dos adolescentes, uno de ellos menor de edad.
Desde el Consorcio de Bomberos han desplazado dotaciones de Nerja y Vélez-Málaga, han informado fuentes de este organismo, quienes han apuntado que «se han limitado a comprobar que no quedaba gas en el interior de la vivienda».
