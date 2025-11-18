Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, durante su intervención. Europa Press
Política andaluza

Moreno vincula el crecimiento económico de Andalucía a la estabilidad política

El presidente asegura que tiene una hoja de ruta para situar a la comunidad a la cabeza de España y que para ello es necesario mantener la mayoría

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:10

Con el calendario electoral ya en el horizonte, el presidente de la Junta de Andalucía ha vuelto a llamar la atención sobre la necesidad de ... preservar la actual situación de estabilidad política como condición necesaria para mantener el ritmo de crecimiento económico y los buenos indicadores en materias como el empleo, las exportaciones o la inversión.

