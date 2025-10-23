Moreno sostiene sobre Montero que los sanitarios le dicen «por Dios que no vuelva» El presidente de la Junat de Andaluicía ha recordado que «el mayor de los conciertos lo firmó una socialista la señora Montero» y ha lamentado «la mentira, la manipulación, el politiqueo»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves durante la sesión de control en el Pleno del Parlamento.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre la respuesta que recibe de los profesionales sanitarios durante sus encuentros por la actividad de su agenda que la indicación que le dan es que «hay que apretar en sanidad» y que «esto hay que mejorarlo».

Ha sostenido de igual forma que cuando esos sanitarios evocan la etapa de María Jesús Montero como consejera de Salud le dicen «por Dios que no vuelva», convencido de que «trataba con la punta del pie a los profesionales sanitarios» para su estabilidad profesional.

En su respuesta a la pregunta que le hacía el portavoz de su grupo parlamentario, Toni Martín, sobre el balance de la política económica autonómica, el presidente andaluz ha descrito esa escena «cuando visito un centro de salud, un hospital», aunque ha afirmado que la respuesta que testa entre los sanitarios es su conclusión de que están «mejor que lo que tuvimos que aguantar con la señora Montero», ya que ha esgrimido que «hay muchos profesionales sanitarios que se acuerdan».

Tras reivindicar que con el Presupuesto de 2026 «estabilizamos al 96% de la plantilla sanitaria», en el debe de la hoy vicepresidenta primera y ministra de Hacienda le ha apuntado medidas como «un recorte de 1.000 millones y 7.000 profesionales menos», decisiones que ha enmarcado en la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, que ha calificado como «la peor crisis social y económica de la historia», momento en que se cometieron «los mayores recortes sociales» y que «tuvo su eco de la mano de la señora Montero».

Moreno ha recordado que «el mayor de los conciertos lo firmó una socialista la señora Montero» y ha lamentado «la mentira, la manipulación, el politiqueo», para instar a la oposición a que «comprueben la realidad» y a quienes le han preguntado «de dónde venimos» para señalar entonces «una sanidad destruida».

El presidente de la Junta de Andalucía, quien ha apuntado que los profesionales sanitarios «no se han olvidado» de la gestión sanitaria socialista, ha apuntado que «tampoco se han olvidado las mujeres» tras esgrimir aquí «ese medio millón de personas en lista de espera que se metieron en los cajones».

«HAY PROBLEMAS Y LOS VAMOS A AFRONTAR»

Ha reivindicado entonces que «ahora tenemos la valentía de decirle a los ciudadanos que hay problemas y lo vamos a afrontar», para inferir que «es la diferencia de las políticas entre el Partido Socialista y el Partido Popular».

Seguidamente Moreno ha pasado a calificar «vergonzoso afirmaciones que se han hecho aquí», comportamiento político que ha atribuido a «sobrevivir en política por aguantar una semana más».

Ha considerado entonces que ese comportamiento en el caso de los socialistas andaluces el problema reside en que «el sanchismo ha entrado en la médula central del Partido Socialista», de manera que «la corrupción y la mentira se ha instalado en el Partido Socialista».

Ello se hace notar al «escuchar a líderes de otra generación», a quienes consideraba «el futuro y la alternativa al sanchismo» y que, a su juicio, han incurrido en «repetir y copiar esas malas formas».

Moreno ha augurado que en el caso de la portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, ese escenario puede desembocar en que «su jefa de fila mañana no le diga cesada y va afuera».