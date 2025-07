Moreno señala que «sólo un juez» y no la Junta puede «detener» que el hijo menor de Juana Rivas vuelva a Italia El presidente andaluz ha recordado que lo que hacen «siempre» desde la Junta es «proteger al menor en todos los momentos hasta el punto de encuentro, y desde el punto de vista psicológico, de ayuda social, hacemos todo lo que es nuestra responsabilidad»

Europa Press Lunes, 21 de julio 2025, 15:12 | Actualizado 15:53h.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha señalado este lunes que «solamente un juez o una instancia superior», y no la Junta de Andalucía, puede «detener» que el hijo menor de Juana Rivas vuelva a Italia con su padre, Francesco Arcuri, que tiene la custodia, en virtud de una resolución judicial de este país cuya ejecución ha fijado para este martes un juzgado de Granada.

Juanma Moreno se ha pronunciado así en una atención a medios en Martos (Jaén), al hilo de la carta que el hijo mayor de edad de Juana Rivas ha enviado al presidente de la Junta en la que le pide que «haga lo posible» para evitar que su hermano menor vuelva a Italia con su padre.

«Le escribo esta carta a raíz de la gran desesperación en las circunstancias que estamos atravesando, especialmente mi hermano», señala en su carta este joven, con fecha de este pasado domingo en Maracena, en el área metropolitana de Granada, consultada por Europa Press.

Según añade el hijo mayor de Arcuri y Rivas en dicha misiva, «nadie ha tenido en cuenta» los derechos de su hermano menor, cuya vida considera que corre «mucho peligro». «No sé si usted sabe que a mi padre lo han procesado en Italia por maltratarnos gravemente a mi hermano y a mí, y que el día 18 de septiembre se tiene que sentar en el banquillo de los acusados por eso», interpela a Moreno.

El presidente de la Junta ha explicado, no obstante, que aún no le ha llegado la citada carta «oficialmente», y en todo caso ha aseverado que «la Junta de Andalucía no puede interrumpir ningún tipo de decisión judicial», algo que «solamente» puede hacer «un juez o una instancia superior».

Dicho esto, ha agregado que lo que hacen «siempre» desde la Junta es «proteger al menor en todos los momentos hasta el punto de encuentro, y desde el punto de vista psicológico, de ayuda social, hacemos todo lo que es nuestra responsabilidad», ha abundado el presidente para insistir en señalar que «sólo un juez o una instancia superior puede detener» el proceso de entrega del hijo menor de Juana Rivas en un punto de encuentro.