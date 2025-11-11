Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo en el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades, órgano del que es copresidente.

Moreno se reunirá en Sevilla con el comisario de Agricultura para exigir que no se recorte el presupuesto de la PAC

El presidente andaluz ha reconocido la necesidad de que la Unión Europea avance en su «soberanía energética, defensiva, pero la alimentaria también» al esgrimir un escenario donde «si dependemos de terceros países para producir alimentos para los europeos vamos a tener un problema muy serio»

Europa Press

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:31

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este martes en Almería de que ha invitado al comisario europeo de Agricultura y ... Alimentación, Christophe Hansen, a reunirse en Sevilla sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) y evitar un recorte en su presupuesto, encuentro para el que ha asegurado que ha recibido «una más que positiva disposición».

