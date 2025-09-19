Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanma Moreno junto a la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Catalina de Miguel, ayer en Copenhague. Francisco J. Olmo / Europa Press

Moreno retoma su agenda europea por la PAC y contra la centralización de los fondos de cohesión

El presidente de la Junta quiere liderar la oposición en Europa al proyecto de que los recursos europeos se gestionen únicamente por los estados

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:37

La Comisión Europea tiene sobre la mesa un proyecto para los próximos presupuestos comunitarios que inquieta a los gobiernos regionales de todo el continente. Consiste ... en concentrar los fondos que se transfieren a todos los países en un único pago que se centralizaría en los gobiernos estatales para que después estos los distribuyan según sus propios. Esta modificación sobre la práctica que se ha venido desarrollando hasta ahora llegaría, además, en un momento en el que la necesidad de aumentar el gasto en defensa obliga a realizar recortes en el resto de las partidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  3. 3

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  4. 4

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  8. 8 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  9. 9 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  10. 10 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno retoma su agenda europea por la PAC y contra la centralización de los fondos de cohesión

Moreno retoma su agenda europea por la PAC y contra la centralización de los fondos de cohesión