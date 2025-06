Moreno reivindica «los valores democráticos» y la «política útil» en la protesta del PP contra el Gobierno

Agencias Domingo, 8 de junio 2025, 18:40 Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este domingo «los valores democráticos» y la «política útil» en el marco de la protesta del PP contra «la degradación» del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, que ha logrado reunir a «más de 100.000 personas», según los 'populares', si bien la Delegación de Gobierno ha rebajado esa cifra de asistentes a entre 45.000 y 50.000.

Así lo ha expresado Moreno en un mensaje en sus redes sociales, acompañado de un vídeo de dicha concentración, en el que señala que «miles de personas defendemos en las calles los valores democráticos, la honradez y la política útil. Basta ya», al tiempo que en declaraciones recogidas por Canal Sur Radio se ha cogratulado de la masiva asistencia de andaluces en este acto, «demostrando así su sensibilidad», pese a que miles de personas se concentran este fin de semana en la aldea del Rocío.

En X ha sostenido que «hay alternativa» y que Feijóo «es el presidente que necesitamos los españoles». Ha destacado del dirigente 'popular' en declaraciones a los medios que «está muy consolidado», al señalar que «ha asumido el partido en unas circunstancias muy difíciles y ha ganado tres elecciones», mientras que «Sánchez perdió las últimas generales». «Tiene ahora mismo el respaldo de sus compañeros, de los militantes y también de una parte importantísima del país», ha abundado.

🇪🇸 Así está la Plaza de España de Madrid. Miles de personas defendemos en las calles los valores democráticos, la honradez y la política útil.



Basta ya.



Hay alternativa y @NunezFeijoo es el presidente que necesitamos los españoles.#Concentración8J pic.twitter.com/IFFi8Em7Gr — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 8, 2025

Ha indicado la «degradación» de la calidad democrática en España, y ha aludido al «espionaje a la UCO, a los oficiales de la Guardia Civil, a los fiscales, a los jueces que están investigando las causas del señor Sánchez, espionaje a los adversarios políticos, incluido a mí», concluyendo que «todo eso es inadmisible en términos democráticos en un país occidental como el nuestro».

«Tenemos que salir a la calle», ha incidido Moreno, que ha sostenido que «lo que hacemos es reaccionar como se debe hacer en las democracias, manifestándose y expresando nuestro rechazo a ese estilo de política de barro, de suciedad, de confrontación, que nada ayuda a España».

Según ha explicado, la concentración de este domingo ha trascendido al propio partido y a las siglas porque «aquí cabe todo el mundo y todo el que no está de acuerdo con la forma de hacer las cosas que está haciendo el gobierno de Sánchez, sea votante del PSOE o de cualquier otro partido», destacando una llegada de 22 autobuses llegados desde Andalucía pese a la celebración de la romería del Rocío.

Elecciones andaluzas y generales

Ante la posibilidad de que una convocatoria en paralelo de las elecciones generales y las autonómicas, el presidente andaluz ha advertido que «si en una estrategia de las suyas, de la factoría Sánchez, quiere hacerlas coincidir, no tengo ningún temor porque estoy convencido que, primero, los ciudadanos saben diferenciar unas elecciones de la otra, y segundo, noto en Andalucía un fuerte rechazo a estas políticas después de siete años».

Al respecto de esto último, ha enumerado «el deterioro de las infraestructuras ferroviarias, no hay tren que llegue a su hora; el apagón que todavía no tenemos noticia; la falta de infraestructuras en Andalucía, el maltrato constante y permanente y privilegiando a otras comunidades en detrimento de Andalucía para que le puedan votar».

En definitiva, Juanma Moreno ha asegurado que «hay muchas motivaciones, muchas razones que estoy convencido que harían que los andaluces, de una manera masiva, votaran en contra de Sánchez. Por tanto, no es algo me inquiete ni que me preocupe», ha zanjado.