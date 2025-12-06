Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente del Senado, Pedro Rollán, saluda al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada al acto institucional por el Día de la Constitución. Agencias

Moreno reivindica el espíritu de «convivencia pacífica» de la Transición en el Día de la Constitución

El presidente de la Junta ha destacado que «es una regla que tenemos la obligación de cumplir todos» y que sin ella «estaríamos en la anarquía»

Agencias

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:55

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este sábado el espíritu de «convivencia pacífica» de la Transición española y de la ... Constitución de 1978 y ha lamentado «la división y polarización» de los partidos políticos y la sociedad en España.

