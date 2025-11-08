Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Moreno, rodeado de los compromisarios tras ser proclamado presidente. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

Moreno planta cara y pide al PP-A que defienda sin complejos su gestión de la sanidad

El presidente andaluz, reelegido al frente del partido para los próximos cuatro años, da por superada la crisis de los cribados

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:22

Comenta

La crisis de los cribados, el gran asunto que ha marcado a fuego la actualidad política andaluza en el último mes y medio, no había ... aparecido aún en el XVII Congreso del PP de Andalucía, que se celebra desde el viernes en Sevilla. Ninguno de los intervinientes en las dos primeras jornadas había mencionado el asunto, pero fue el propio presidente de la Junta y del partido en Andalucía, Juanma Moreno, quien lo citó hasta convertirlo en la parte más relevante de la intervención en la que presentó su candidatura para continuar al frente de la formación para los próximos cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  3. 3 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  4. 4 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  5. 5 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  6. 6 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  7. 7

    Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más
  8. 8

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  9. 9 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  10. 10

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno planta cara y pide al PP-A que defienda sin complejos su gestión de la sanidad

Moreno planta cara y pide al PP-A que defienda sin complejos su gestión de la sanidad