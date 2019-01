Moreno: «La pelota empieza a rodar» EFE El presidente, Juanma Moreno, pide «esfuerzo y generosidad» a los nuevos consejeros, mientras Bendodo tiende puentes a Cs para que el Gobierno «sea solo uno» MARIA DOLORES TORTOSA Sevilla Martes, 22 enero 2019, 17:10

«Como diría el consejero de Deportes, la pelota empieza a rodar». Juanma Moreno ha utilizado esta expresión aludiendo a Javier Imbroda, consejero también de Educación, para subrayar que el tan cacareado cambio político en la Junta de Andalucía comienza con la toma de posesión de los 11 consejeros de su ejecutivo y el traspaso de carteras. El presidente de la Junta ha pedido «esfuerzo y trabajo» a su gabinete sin dilación. «Mañana, a ponerse el mono de trabajo», ha dicho. El acto con la jura y promesa de los consejeros ha comenzado pasadas las 11.15 de la mañana en el salón de los Espejos del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. Algunos de los protagonistas, cargos del PP y Cs y familiares, nunca habían pisado el lugar y miraban con curiosidad los famosos jardines a los que da el salón. No era frecuente que en las tomas de posesión de los gobiernos socialistas acudieran representantes del PP en las diez legislaturas anteriores, y tampoco de Cs, así que los nuevos inquilinos se sentían como aterrizando en Marte.

El primero ha sido Juan Marín, que ha jurado dos veces, una como vicepresidente y otra como consejero de Turismo, Administración Local y Regeneración Democrática. Solo dos consejeros han utilizado la fórmula «prometo» en lugar de «juro», los malagueños Elías Bendodo y Javier Imbroda.

Todos los nuevos consejeros iban de punta en blanco, azul marino, negro y gris. Solo ha destacado la chaqueta roja de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien protagonizó la segunda anécdota de la ceremonia al jurar que guardaría secreto sobre las deliberaciones del «Consejo de Ministros».

La equivocación hizo reír a los presentes porque menos de un minuto antes fue el consejero de Salud y Familias, el cordobés Jesús Aguirre Muñoz, quien también se había proclamado 'ministro'. «Todo se andará, seguro que alguno podrá ser ministro dentro de algunos años, pero ahora nos toca ser miembros del Consejo de Gobierno», bromeó el presidente de la Junta en su discurso posterior. No ha sido la única anécdota protagonizada por Aguirre. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó su nombramiento con un apellido que no es el suyo: Jesús Ramón García Muñoz en lugar de Jesús Ramón Aguirre Muñoz. El apellido que no ha cambiado es el de Muñoz, que le emparenta con la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, también del PP y presente en la ceremonia. Ambos son primos hermanos.

El ambiente distendido ha durado toda la ceremonia y la foto de familia ante la fachada principal del Palacio de San Telmo. Para ello los servicios de protocolo montaron una plataforma en escalera con las banderas andaluza y española. Es la primera vez que la foto institucional del Gobierno de la Junta se hace con la impresionante fachada y portada barrocas como telón de fondo. Este edificio, antigua escuela de marineros además de palacio de los duques de Montpensieur en el siglo XIX, era seminario de curas cuando lo adquirió el Gobierno de Manuel Chaves. Luego fue sometido a una gran restauración siendo reabierto en tiempos de José Antonio Griñán en 2011. El entonces líder del PP, Javier Arenas, esta mañana presente en la toma de posesión de los consejeros del PP y Cs, exigió al PSOE que San Telmo se dedicara a museo porque lo consideraba demasiado ostentoso para Presidencia de la Junta. Llegó a decir que si era elegido presidente trasladaría la sede a otro edificio. Nada de esto va a pasar con Juanma Moreno. En la convención del PP de este pasado fin de semana en Madrid el nuevo presidente de la Junta hizo una aparición estelar en el escenario con la fachada impresionante de San Telmo como imagen de fondo.

San Telmo se ha convertido en un emblema para el PP de la conquista del poder en Andalucía. Una realidad que Juanma Moreno y Elías Bendodo, su consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, quieren administrar con cautela y prudencia para que todo vaya como la seda con sus socios de Ciudadanos. El protocolo estuvo atento a esta cuestión de fondo. El escalafón responde a un gabinete en cremallera: Un consejero del PP y otro de Cs... De esta forma, tras Marín y Bendodo, juró el cargo la consejera de Empleo y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco Eguren (Cs). Hasta ahora el consejero de Hacienda ocupaba el lugar siguiente en el escalafón al de Presidencia. Ahora el titular de Hacienda, Industria y Energía, Alberto García Valera, del PP, aparece tras Empleo, en cuarta posición, según se ha visto en la toma de posesión y refleja el decreto publicado en el BOJA y firmado por Juanma Moreno. En quinto lugar aparece el consejero de Educación y Deportes (Cs), Javier Imbroda.

La colocación de Rocío Blanco como número tres desvela la importancia que tendrá esta consejería y su titular, natural de Córdoba pero muy vinculada a Málaga, donde ha sido directora de la Tesorería de la Seguridad Social. Su nombramiento responde a recomendaciones a Ciudadanos del mundo empresarial de la Costa del Sol, por su gran capacidad de diálogo y resolver problemas en la dura época de crisis para la pequeña empresa. En sus primeras declaraciones, Rocío Blanco ha sido explícita en que su principal reto es hacer que la «patata caliente» del empleo deje de serlo. «Soy funcionaria pública y vengo a servir a Andalucía, no a servirme de ella», ha dicho a los periodistas; una frase nada hueca, ya que hereda la consejería con numerosos casos en los tribunales por supuesta corrupción de algunos de sus antecesores.

No solo el protocolo ha reflejado la voluntad de equilibrio de Moreno en su gobierno. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha insistido en la advertencia del presidente el día anterior frente a la posibilidad de un gobierno con dos cabezas, PP y Cs. «Somos un solo Gobierno, un único equipo y tenemos un objetivo y una ilusión que es trabajar por Andalucía para mejorar la calidad de vida de los andaluces», remarcó en sus primeras palabras ante los periodistas. Luego puso en práctica su consigna cuando asistió con Juan Marín a la cesión de carteras del exvicepresidente y exconsejero de Presidencia, el socialista Manuel Jiménez Barrios. Habló este, luego Marín y cuando los micrófonos de los periodistas se dirigieron a él, Bendodo rehusó. «Ya ha hablado el vicepresidente en nombre del Gobierno y no tengo más que suscribir sus palabras», dijo. El gesto no acaba aquí. Marín ocupará un despacho en San Telmo, el que ha pertenecido siempre al número dos de los ejecutivos socialistas, fueran vicepresidentes, como Jiménez Barrios, o consejeros de Presidencia, como fue el caso de Mar Moreno y Susana Díaz antes de asumir la Presidencia en 2013. Diego Valderas, vicepresidente de la Junta en la coalición PSOE-IU de 2012 a 2015 tuvo su despacho fuera de San Telmo.

Al acto de la toma de posesión y traspaso de poderes ha asistido además de Manuel Jiménez Barrios, el exportavoz, Juan Carlos Blanco. También han acudido los miembros de la Mesa del Parlamento con su presidenta, Marta Bosquet, al frente. Entre la nutrida representación de invitados estaban los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre, y de Almería, Ramón Fernández-Pacheco; el presidente de la CEA, Javier González de Lara; las secretarias generales en Andalucía de CC OO y UGT, Nuria López y Carmen Castilla, así como los rectores de las universidades y cargos de otras instituciones andaluzas.