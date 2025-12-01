Moreno invita a Interior a acordar con la Junta elevar a unos 1.000 el número de efectivos de la Policía adscrita

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha invitado este lunes públicamente al Ministerio del Interior y a la Consejería de ... Sanidad, Presidencia y Emergencias a acordar una renovación del catálogo de puestos de trabajo de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía que contemple elevar a unos 1.000 el número de agentes que la conforman.

Es un mensaje que el presidente de la Junta ha trasladado durante su discurso en el acto de imposición de condecoraciones al personal de dicha unidad adscrita celebrado en Sevilla con motivo del Día de la Policía Nacional Adscrita, que se celebra desde 2020 con el objetivo de «reconocer el trabajo que desarrollan los agentes que componen la unidad durante todos los días del año para velar por la seguridad ciudadana en las ocho provincias de la comunidad autónoma andaluza».

Juanma Moreno ha aludido así en su discurso a la firma, el pasado mes de febrero, del convenio entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía que «va a posibilitar por fin el aumento de la plantilla» de la Policía adscrita.

En ese punto, ha remarcado que estuvo «prácticamente seis años persiguiendo» la firma de ese convenio con Interior por el que «ha habido conversaciones a todos los niveles», también de él mismo con el titular de dicho ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, según ha agregado Juanma Moreno, que ha puesto de relieve así que alcanzar dicho acuerdo «no ha sido nada fácil», y a él le «hubiera gustado que hubiera llegado antes».

«Me hubiera gustado que hubiera sido más sencillo de lo que ha sido y también que no hubiéramos tenido que hacer el enorme esfuerzo económico que vamos a hacer también desde el Gobierno andaluz», de «en torno a 32 millones de euros», según ha abundado el presidente antes de apostillar que, no obstante, «bien está lo que bien acaba».

Moreno ha valorado así que el acuerdo recoge el incremento «con el que ir paliando una gran merma de efectivos que hemos padecido a lo largo de todos estos años», y al respecto ha detallado que la Unidad «cuenta actualmente con 345 efectivos sobre un catálogo de puestos de trabajo de 725» que «ya ha quedado antiguo, porque ni la población, ni los servicios ni las necesidades son los mismos», según ha agregado.

Por ello, el presidente ha aprovechado en ese punto para invitar «públicamente a que el Ministerio de Interior y también la Consejería» del ramo «renueven ese catálogo que debería llegar prácticamente a los 1.000 agentes».

Moreno también ha puesto de relieve que, «desde hace años», la Policía adscrita viene desempeñando su labor «con menos de la mitad de los efectivos» de los que consta su catálogo de puestos de trabajo; en concreto, «con sólo el 47% de la plantilla», lo que, en su opinión, evidencia el «muchísimo mérito» que han tenido los mandos del cuerpo para «cuadrar y dar servicios con prácticamente la mitad de sus agentes».

Los policías «lo han hecho bien, y eso es algo que es digno de recordar públicamente en nombre del Gobierno andaluz, pero no es lo deseable, lo satisfactorio ni lo que me parece razonable», según ha añadido Juanma Moreno antes de valorar que «esta situación por fin va a cambiar radicalmente».

Así, ha explicado que «el pasado 23 de noviembre se publicó la convocatoria del concurso para un total de 181 plazas, de modo que ya se pueden inscribir todos los policías que quieran pertenecer a esta unidad» adscrita, que «alcanzará los 500 miembros», con el «compromiso» de «ir aumentando con 50 plazas más cada año hasta el año 2028», mientras esté vigente el acuerdo, según ha concretado el presidente, que ha considerado que esa «mejora» es «imprescindible, sustancial y fundamental para que esta unidad pueda desempeñar su misión con plenas garantías».

Reconocimiento

En todo caso, el presidente de la Junta ha aprovechado su intervención para trasladar su «reconocimiento, agradecimiento y admiración a todas las personas condecoradas y distinguidas» en este acto que viene a dar más visibilidad a un servicio «lo suficientemente eficiente e importante para los andaluces» como para que los ciudadanos sean «conscientes y perciban el trabajo, esfuerzo y compromiso» que realizan los agentes, según ha sostenido Moreno.

En esa línea, el presidente ha indicado que el Gobierno andaluz se siente «profundamente orgulloso» de la labor de la Policía adscrita, «sumamente necesaria» en «áreas clave», según ha resaltado Juanma Moreno, quien, en concreto, se ha referido a los agentes que componen el Área de Protección al Menor --que colaboran con el Servicio de Protección al Menor de la Junta--, así como a los efectivos de medio ambiente que patrullan los montes como parte del Plan Infoca para vigilar parques y entornos naturales andaluces.

Al hilo, el jefe del Ejecutivo andaluz ha valorado el «espectacular despliegue coordinado y planificado de medios y cuerpos de seguridad que se ha enfrentado a una temporada, prolongada hasta principios de noviembre, sumamente compleja y peligrosa», que se ha saldado con un total de 876 intervenciones.

Ha destacado que «lo más relevante» ha sido que «la respuesta rápida y eficaz del dispositivo Infoca ha permitido que un 80% de los incendios haya quedado en conato», algo que «no pasa por casualidad», sino «porque hay gente que se juega la vida por defender nuestro medio ambiente, nuestra tierra», ha apostillado Moreno.

El presidente también ha puesto de relieve que la Unidad se encuentra inmersa en la implementación de dos nuevos proyectos. Por un lado, una estrategia enfocada a «reforzar la legalidad, calidad y seguridad del sector turístico andaluz», y, por otro, «un protocolo para ayudar a prevenir las agresiones contra el personal sanitario», que lamentablemente se siguen dando y debemos cortar de raíz«, ha añadido.

Moreno ha concluido felicitando a los agentes por su labor e incidiendo en trasladarles que cuentan con la «admiración» y el «respaldo» del Gobierno andaluz, así como expresando su deseo de que esta unidad «siga creciendo en competencias, en eficiencia y también en ese número de agentes que tanto necesitamos».