El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el en el acto de imposición de condecoraciones al personal de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía Ideal

Moreno invita a Interior a acordar con la Junta elevar a unos 1.000 el número de efectivos de la Policía adscrita

El presidente andaluz ha aludido en su discurso a la firma, el pasado mes de febrero, del convenio entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía que «va a posibilitar por fin el aumento de la plantilla» de la Policía adscrita

Europa Press

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:17

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha invitado este lunes públicamente al Ministerio del Interior y a la Consejería de ... Sanidad, Presidencia y Emergencias a acordar una renovación del catálogo de puestos de trabajo de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía que contemple elevar a unos 1.000 el número de agentes que la conforman.

