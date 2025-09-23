Moreno insiste en su rechazo al recorte de la PAC: «Hay que fortalecer el campo, no perjudicarlo» El presidente andaluz ha agradecido la ayuda y la participación del sector en la confección de las ayudas para maquinaria. «Gracias y felicidades por garantizar nuestra despensa y ser punteros en España y Europa. Por plantar cara a los desafíos actuales»

EP Martes, 23 de septiembre 2025, 16:51 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este martes en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) la entrega de las resoluciones para las ayudas a la renovación de maquinaria agrícola en la provincia de Sevilla, donde ha destacado la relevancia de una medida, de alcance regional y dotada con 175 millones, que llegará a casi 4.000 explotaciones de toda Andalucía, y ha agradecido a todo el colectivo de trabajadores del campo su contribución para hacer del agro uno de los pilares de la economía de la comunidad.

Durante su visita al municipio sevillano, en cuyo consistorio también ha sido recibido por la corporación local, el presidente ha reivindicado la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías a los métodos de trabajo que se siguen en el campo andaluz para garantizar su eficiencia: «El afán del Gobierno andaluz es conseguir una agricultura y una ganadería más fuertes y con más futuro. Y para eso es imprescindible impulsar la modernización del campo».

«Vosotros sabéis mejor que nadie lo que significa esto: más producción, más seguridad y más futuro para vuestras familias en el campo. Porque ayuda a producir más y mejor. Porque hace las explotaciones más competitivas, las hace atractivas para las nuevas generaciones y mejora la seguridad laboral. Y porque sin modernización, no hay futuro», ha añadido Moreno.

En total, serán 3.800 los beneficiarios en toda Andalucía, de los cuales 636 pertenecen a Sevilla, en cuya provincia se destinarán casi 24 millones (23,9) para modernización de explotaciones. En su conjunto, la Junta de Andalucía ha podido elevar de 100 a 175 millones de euros la cuantía total de ayudas gracias a la incorporación de fondos europeos.

Moreno ha agradecido la ayuda y la participación del sector en la confección de las ayudas para maquinaria. «Gracias y felicidades por garantizar nuestra despensa y ser punteros en España y Europa. Por plantar cara a los desafíos actuales. Y, sobre todo, por la voluntad de diálogo y entendimiento que nos habéis mostrado», ha afirmado el presidente, quien además ha recordado su posición respecto a la PAC: «Estaremos frente a cualquier recorte que vaya contra los intereses de los agricultores y ganaderos. El campo hay que protegerlo, no perjudicarlo. Defenderemos hasta el último céntimo. Es vuestro derecho».

Estas ayudas se unen a otras medidas de apoyo a ganaderos y agricultores desplegadas por el Gobierno andaluz, como la ampliación de 65 a 70 años de la edad límite para mantener la condición de explotación prioritaria, evitando así que se pierdan ayudas a la modernización como las que ahora se han resuelto, o el hecho de que la Junta de Andalucía vaya a subvencionar al 100% las vacunas frente a la lengua azul adquiridas en este 2025, según ha informado la Junta.