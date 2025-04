Moreno insiste en la «obligación de recurrir» en los tribunales la retirada de ayudas al transporte público

Europa Press Jueves, 24 de abril 2025, 13:53 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en la «obligación» que tiene su gobierno de «recurrir» en los tribunales la decisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, de retirar las ayudas al transporte público gratuito a menores de 14 años.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, ha manifestado que «todo lo que sean recursos que corresponden a Andalucía y que no vengan», evidentemente, «nuestro servicio jurídico nos dice que tenemos la obligación de recurrirlo, porque son recursos que nos pertenecen».

Juanma Moreno ha criticado las «descalificaciones personales» que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha hecho hacia la consejera andaluza de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en relación con la polémica generada sobre estas ayudas. «Nosotros no hacemos nunca descalificaciones personales, nosotros hacemos descalificaciones políticas», ha indicado.

Para Moreno, «sorprende el silencio del Grupo socialista cuando atacan a una consejera» y el ministro «la ridiculiza». Moreno ha estado acompañado en sus declaraciones en el Parlamento por su consejera de Fomento.

Ha criticado la «soberbia» del Gobierno central, «la sobreexposición y la obsesión por la propaganda o por el codazo para salir en la foto». «Es una obsesión patológica que especialmente la estamos viviendo en Andalucía, donde lo único que importa es la foto y que el Gobierno (central) esté aquí presente y supuestamente vender una inactividad absoluta que hay por parte del (Ministerio) de Fomento en Andalucía», ha dicho.

Tras apuntar que los miembros del Ejecutivo central «se califican a sí mismos con su actitud», ha querido dejar claro que no va a permitir «como presidente de todos los andaluces que se falte al respeto y a la dignidad de los andaluces».

«Un ministro no se puede levantar por la mañana y decir en un golpe de autoridad, ahora no doy las ayudas a Andalucía porque no me ha citado la consejera; ni es serio, ni es responsable, ni es oportuno», ha sentenciado Moreno, quien ha recalcado que no lo va a «tolerar».

Ha señalado que no sabe si es que Puente «está en carrera para sustituir» a Pedro Sánchez, «en un »juego político interno« de un Gobierno central »que se va deshilachando cada día y cuya única aportación a la política es el insulto, la soberbia y el disparate«. »Así que cada uno que aguante con su responsabilidad«, ha indicado.