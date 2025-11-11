Moreno exige al Gobierno la ejecución urgente de un centenar de obras hídricas pendientes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió ayer al Gobierno central la realización urgente de las 100 obras hídricas de interés general ... del Estado que están aún pendientes de ejecución en la comunidad y que son necesarias para impulsar el desarrollo económico andaluz

Moreno lamentó que hasta la fecha todas estas obras «no se han ejecutado o ni siquiera han comenzado y el agua es fundamental en términos económicos y sociales para mantener el actual modelo productivo, ya que sin agua no hay agricultura, ni turismo, ni industria».

Moreno hizo balance de las inversiones de su ejecutivo desde 2019 en materia hídrica con 1.400 millones de euros empleados para la realización de un millar de actuaciones hidráulicas en Andalucía, entre los que destacan los 325 millones destinados a la modernización de regadíos y a potenciar el uso de agua regenerada.

El presidente andaluz planteó también la posibilidad de que los fondos europeos asignados a Andalucía puedan «reprogramarse» para destinarlos a obras hidráulicas, especialmente en regiones del sur europeo como la comunidad, donde se padece un déficit hídrico con respecto a otras regiones europeas.

En este sentido, el presidente andaluz argumentó que «ya existen fondos dirigidos a acciones como la eficiencia energética, pero tenemos una urgencia mayor vinculada a nuestro sistema productivo, que es el agua».

El objetivo del presidente andaluz es que «estas inversiones se reconozcan dentro de un «plan hídrico europeo real y sensato y que la Unión Europea permita dedicar esos recursos a actuaciones urgentes para el sector», dijo el jefe del Ejecutivo andaluz.

Moreno resaltó también la estrategia del agua de su Gobierno que se articula en tres líneas, como son las nuevas desaladoras en zonas de costa con energía fotovoltaica para garantizar precios razonables, sensatos y competitivos; la restauración hídrica para recuperar agua en zonas urbanas con destino agrícola bajo plenas garantías científicas; y las nuevas conexiones y embalses que permitan transferencias y abastecimiento.

Para la consecución de esta estrategia solicitó el apoyo del Gobierno central y la UE para avanzar juntos en estas políticas hídricas, que «son caras, largas y complejas, necesitan recursos y son esenciales para mantener el sistema productivo andaluz», subrayó el presidente.

Moreno planteó estas propuestas en materia de agua en el acto que presidió en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) para la entrega de resoluciones de ayudas a asociaciones y organizaciones de productores de frutas y hortalizas por parte de la Junta.

Ayudas a agricultores

La cuantía de este apoyo económico al sector hortofrutícola se eleva a 130 millones de euros del que se benefician un centenar de productores y organizaciones del sector, según Moreno, que avanzó que ya se trabaja en las solicitudes de ayudas presentadas para 2026, que crecen y rondarán los 179 millones.

El jefe del Ejecutivo andaluz anunció además que el presupuesto autonómico de 2026 destinará 1.971 millones para seguir impulsando la agricultura, la pesca, el agua y el desarrollo rural.

Moreno puso de relieve que «Andalucía es muchas cosas, pero, desde luego, es su campo y el sector agroalimentario constituye uno de los motores más potentes de nuestra tierra», destacando su valor al alza en la producción comercializada por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que en 2024 fue de 3.745 millones de euros, 227 millones más que el año anterior.

Por último, recordó la puesta en marcha de un plan estratégico para las frutas y hortalizas andaluzas dotado de 441 millones que se marca como objetivo que este sector estratégico sea cada vez más puntero y mejore en aspectos clave como son la competitividad, la innovación y la sostenibilidad.