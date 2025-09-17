Moreno se estrena en TikTok con un vídeo: «Tranquilos. No voy a bailar» El líder andaluz se ha abierto un perfil en esta plataforma destinada para el público más joven de la sociedad

C. L. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado este miércoles la sorpresa en redes sociales con su estreno en TikTok. El líder andaluz se ha abierto un perfil en esta plataforma destinada para el público más joven de la sociedad en la que la finalidad es compartir vídeos. «Todo camino empieza con un primer paso y hoy mientras voy andando hacia mi despacho por los pasillos del palacio de San Telmo empiezo a caminar en esta red social».

Moreno, muy activo en redes sociales como X, en la que acumula más de 200.000 seguidores, ha compartido su primera publicación en la que aparece con un tono desenfadado y cercano. Un vídeo en el que asegura que estrena este perfil «con la energía que dan siempre los nuevos retos» .

En TikTok es muy común ver bailes que se ponen de moda y que la gente los comparte. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía ha querido hacer una promesa. «Pero tranquilos, no voy a bailar, de momento», anuncia sonriente. «A partir de ahora nos vemos por aquí», ha finalizado.