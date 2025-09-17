Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. . Agencias

Moreno se estrena en TikTok con un vídeo: «Tranquilos. No voy a bailar»

El líder andaluz se ha abierto un perfil en esta plataforma destinada para el público más joven de la sociedad

C. L.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:11

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado este miércoles la sorpresa en redes sociales con su estreno en TikTok. El líder andaluz se ha abierto un perfil en esta plataforma destinada para el público más joven de la sociedad en la que la finalidad es compartir vídeos. «Todo camino empieza con un primer paso y hoy mientras voy andando hacia mi despacho por los pasillos del palacio de San Telmo empiezo a caminar en esta red social».

@juanmamorenobonilla Nuevo curso, nuevos retos, nuevo en TikTok. #Andalucía #NuevoCurso ♬ sonido original - Juanma Moreno

Moreno, muy activo en redes sociales como X, en la que acumula más de 200.000 seguidores, ha compartido su primera publicación en la que aparece con un tono desenfadado y cercano. Un vídeo en el que asegura que estrena este perfil «con la energía que dan siempre los nuevos retos» .

En TikTok es muy común ver bailes que se ponen de moda y que la gente los comparte. En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía ha querido hacer una promesa. «Pero tranquilos, no voy a bailar, de momento», anuncia sonriente. «A partir de ahora nos vemos por aquí», ha finalizado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  3. 3 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  4. 4 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  5. 5

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  6. 6 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  7. 7

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  8. 8 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  9. 9 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  10. 10 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno se estrena en TikTok con un vídeo: «Tranquilos. No voy a bailar»

Moreno se estrena en TikTok con un vídeo: «Tranquilos. No voy a bailar»