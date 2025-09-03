Moreno espera que Sánchez convoque elecciones si los PGE de 2026 no son aprobados Ha indicado que el Gobierno central parece que ahora, por fin, ya asume «esa obligación constitucional»

Page, Rueda y Moreno participan en un acto en Santander sobre la evolución de de la Política de Cohesión de la UE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha manifestado este miércoles que espera que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son finalmente aprobados.

Juanma Moreno se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios de comunicación en Santander, donde ha participado en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'De la idea a la acción: Los 30 años del Comité de las Regiones y la evolución de la política de cohesión', junto a los presidentes de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page; de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Ha indicado que el Gobierno central parece que ahora, por fin, ya asume «esa obligación constitucional» de presentar el proyecto de Ley de PGE para 2026, que se tiene que debatir en las Cortes Generales.

«Si no sale, yo no conozco antecedentes en el espacio europeo de que tres presupuestos consecutivos hayan sido rechazados, lo cual demuestra que no hay una mayoría ni social ni parlamentaria detrás de este Gobierno», ha indicado Juanma Moreno, quien ha recordado que, por ejemplo, en Portugal, se han convocado elecciones cuando no se han podido aprobar los presupuestos del país.

Asimismo, ha recordado que Pedro Sánchez en la oposición decía al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy que «cuando uno no era capaz de aprobar un presupuesto porque no tenía una mayoría suficiente, lo que tenía que hacer es disolver las Cortes».

«Así que yo lo que espero es que, si no salen adelante esos presupuestos, al final, el señor Sánchez disuelva las Cortes y convoque a los españoles en elecciones», ha indicado Juanma Moreno.

Ha añadido que también hay que ver «qué presupuesto» presenta el Gobierno central porque «las letras» del mismo pueden ser «muy caras también para todos los españoles, por las negociaciones que se están haciendo a hurtadillas» con el líder de Junts, Carles Puigdemont.