Moreno enciende los fogones de las elecciones andaluzas con Feijóo en Málaga

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han vuelto a ... inmortalizar este viernes la ya tradicional imagen de los huevos fritos que los populares malagueños acostumbran a fijar como arranque del curso político. Esta vez el evento ha tenido lugar en Alhaurín El Grande, en Aceites Molisur. Los populares han calentado motores de cara a un año que concluirá con comicios andaluces. La contraposición del modelo de gestión de la Junta y del Gobierno central ha sido el hilo conductor de los discursos, en los que Feijóo ha asumido cinco compromisos con Andalucía. «Andalucía en este curso político es clave», ha sintetizado el candidato a la presidencia del Gobierno de España.

Al filo de la una de la tarde, ambos líderes entraban en el recinto techado dispuesto para el mitin. Calor de justicia y olor a aceite. Pasillo de manos estrechadas y abrazos fugaces.

Toñi Ledesma

La encargada de abrir el acto fue la presidenta local y vicepresidenta tercera de la Diputación, Toñi Ledesma, que primero posó en un escenario en el que comparecieron la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, y el vicesecretario nacional de política autonómica, Elías Bendodo. Entre la concurrencia, cargos políticos e institucionales de todas las esferas, especialmente la andaluza y provincial. «Hoy Alhaurín El Grande es un punto de encuentro de la esperanza, el compromiso y el cambio real», ha expresado, al tiempo que ha puesto como ejemplo la labor del PP al frente del Gobierno andaluz.

Patricia Navarro

Continuó el turno de palabra Patricia Navarro, que elogió la organización del acto, que ha contado con centenares de asistentes. Y ha recordado que el acto ha cumplido diez años, guiño incluido al ideólogo de la tradicional foto, Elías Bendodo. «No tenemos por delante un curso político cualquiera. Los andaluces nos volvemos a jugar mucho. Nos jugamos seguir progresando. Con esa tranquilidad al margen de la crispación», ha manifestado en relación a la más que posible cita electoral autonómica. «Lo mejor que podemos ofrecerte, Alberto, es una victoria rotunda de nuestro partido en Andalucía», ha incidido antes de hablar de la necesidad de infraestructuras del transporte e hidráulicas. «Queremos dejar atrás la Málaga de los atascos y pasar a la del tren litoral», ha ejemplificado.

Juanma Moreno

Abrazo de rigor y turno de palabra para el presidente andaluz. Ovación y puesta en pie colectiva. Remangado hasta los codos, ha apresurado su inicio haciendo mención a la necesidad de que Feijóo hablase a tiempo para los noticiarios y boletines de mediodía. Guiño a la familia Tirado, de Molisur. Ha recordado sus raíces alhaurinas y el valor del trabajo humilde y comprometido de los pueblos del Valle del Guadalhorce.

«Hemos reconstruido una gran parte de Andalucía, en primer lugar a su crédito. Hoy cuando pronunciamos la palabra Andalucía fuera todo el mundo sabe que hay una tierra productiva, capaz y que apuesta por el futuro. Somos ambiciosos y honestos. No nos conformamos con cualquier cosa. Andalucía lleva 52 meses consecutivos reduciendo el paro interanual», ha continuado. Y ha ofrecido datos triunfalistas de inversión y renta.

Moreno: «La solución a los problemas de España pasa por un cambio de Gobierno, de políticas y de presidente. Y eso solo puede ser con un hombre honesto, trabajador y comprometido con Andalucía como es Alberto Núñez Feijóo»

«Andalucía no puede competir con un futuro de progreso y bienestar mientras nos sigan maltratando y limitando nuestras posibilidades de futuro. No hay ninguna decisión del Gobierno de Sánchez que no perjudique a Andalucía», ha criticado y no sólo en referencia a la financiación, también a cuestiones como a la justicia, incendios, energías renovables o las políticas activas de empleo.

«Esto no es un quejido. Yo no miro para otro lado cuando la responsabilidad es mía. Pero no voy a permitir que se nos mire por debajo del hombro solo porque los andaluces voluntariamente y libremente han decidido cambiar de Gobierno. Estamos cansados de atropellos, injusticias y que no nos den lo que nos corresponde», ha añadido.

Ampliar Salvador Salas

«Querido Alberto, te voy a exigir, desde el cariño, que cuando seas presidente, que lo serás, le des a Andalucía lo que le corresponde. Que nos trates igual que al resto, que tengamos las mismas posibilidades. En ferrocarriles o políticas hídricas», ha continuado.

Moreno ha criticado el acuerdo para condonar la deuda a Cataluña, que el líder andaluz ha atribuido a la dejadez en la gestión derivada del 'procés'. «Ayer en sede parlamentaria el PSOE asumió que lo único que Andalucía se ahorraría 140 millones al año y que ello se tendría que destinar a la amortización de intereses por la propia deuda. O sea, ni hospitales ni colegios. Con más de 1.500 millones de euros de infrafinanciación no vamos a poner en juego la dignidad de Andalucía para blanquear los pactos de Sánchez con el independentismo», ha incidido.

El presidente andaluz ha reconocido que su Gobierno tiene que «reconstruir la sanidad andaluza» tras los años de gestión del PSOE. «El PSOE propone radicalidad y vuelta al peor de los pasados de Andalucía», ha agregado.

«Esta es una potencia económica y social que se está despertando día a día y que aspira a dominar nuestro país. Construyendo Andalucía, construimos un maravilloso porvenir para España», ha concluido antes de pedir a los asistentes un esfuerzo para encarar la cita electoral.

«La solución a los problemas de España pasa por un cambio de Gobierno, de políticas y de presidente. Y eso solo puede ser con un hombre honesto, trabajador y comprometido con Andalucía como es Alberto Núñez Feijóo», ha concluido.

Feijóo

El gallego ha recordado que su primera visita a Málaga tras el Congreso Nacional del PP: «Gracias porque es la provincia que más me avaló para ser presidente del partido. He tomado buena nota». Y se ha referido a Francisco de la Torre como «el mejor alcalde de España». Y ha bromeado con que el lunes presenta a José Luis Martínez Almeida y que le dirá que tiene posibilidades al ser joven de ser como el alcalde de Málaga.

«La violencia no se puede minimizar. Tenemos derecho a decir, expresar o rezar en libertad. Y por lo tanto tenemos derecho a la vida. Quien asesina a alguien por lo que piensa es un verdugo y un asesino, con independencia de a quien mata. Me niego a justificar bajo ningún concepto cualquier tipo de violencia. A quien minimiza un asesinato le digo que el ultra es él», ha manifestado en referencia al crimen contra un activista ultra en Utah.

Ha recordado el primer mitin que compartió con Moreno. «Mucha gente no daba un duro por él. En la oposición pasa muchas veces. Andalucía estaba sumida en la corrupción y podrida de expectativas. Me recuerda a la situación de España ahora», ha evocado. «Juanma me dijo que gracias por venir a apoyarle y que no lo iba a olvidar nunca. Y yo le digo hoy al revés, que nadie en el partido va a olvidar lo que ha hecho por Andalucía. Es impresionante. Andalucía es la comunidad que más crece. Que de cada diez empresas ocho son de Andalucía», ha abundado y ha ofrecido datos, por ejemplo, en materia de educación. «Todo esto no se puede parar. Y se ha hecho sin asfixiar a los andaluces. Sin el infierno fiscal que heredó Juanma. Esto no es un milagro. Es el fruto de la buena gestión. Esto tiene nombre y apellidos: Juanma Moreno Bonilla. Se lo reconoce todo el mundo, empezando por los votantes de otros partidos».

Feijóo sobre Juanma Moreno: «Mucha gente no daba un duro por él. En la oposición pasa muchas veces. Andalucía estaba sumida en la corrupción y podrida de expectativas. Me recuerda a la situación de España ahora».

«No hay derecho al maltrato que se somete Andalucía sólo porque gobierna el PP. Tomo nota. Lo escucho cada vez que vengo aquí. He venido a adquirir compromisos evaluables y fiables. Antes de las elecciones generales vendré y haré público un contrato con Andalucía», ha aseverado. Y ha adelantado cinco de esas promesas.

Se ha referido a los fallos de la Alta Velocidad a Andalucía. «Funcionan mal los trenes porque el Gobierno funciona más. ¿En qué empresa se mantiene a un directivo como el ministro, que lleva dos años, y dice que necesita dos años más para solucionar el caos. Del Ministerio de Transporte tienen que salir los puteros y los tuiteros y tener expertos en arreglar los problemas de los trenes», ha indicado.

Trenes, infraestructuras, agua, seguridad e igualdad

El segundo compromiso ha sido con las infraestructuras en general. «El ministro de Fomento del PP vendrá cada tres meses a dar explicaciones a Andalucía».

El tercero pasa por reforzar la seguridad en Andalucía. «Hay mafias que están destrozando la vida de miles de chavales», ha proseguido.

El cuarto compromiso es la lucha contra la sequía. «Hay 118 obras de competencia hídrica del Estado paradas. Y la Junta ha tenido que salir al rescate de obras como la desaladora de Marbella», ha precisado.

Feijóo: «Yo seré un aliado de Andalucía. No tengáis duda. La ministra del cupo independentista, de las subidas fiscales e incapaz de aprobar un presupuesto no es el futuro de Andalucía. ¿Cómo es posible?»

Y, por último y en quinto lugar, ha hablado de igualdad en contraposición a lo que ha denominado los excesos del independentismo. Igualdad de financiación para Andalucía, en suma. «Yo seré un aliado de Andalucía. No tengáis duda. La ministra del cupo independentista, de las subidas fiscales e incapaz de aprobar un presupuesto no es el futuro de Andalucía. ¿Cómo es posible?», ha arremetido contra la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero.

«Han vuelto a tener una derrota parlamentaria. No nos acostumbremos a esto. Quien gobierna sin mayoría parlamentaria, sin presupuesto y atacando a los jueces secuestra la democracia española», ha dicho.

Como cierre del discurso, ha aludido a los problemas de falta de vivienda y de okupación; a la falta de oportunidades del campo y el mundo agrícola, y de la necesidad de regular la inmigración en función de la legalidad y la aceptación de las normas. «Hay que distinguir entre la inmigración regular de la ilegal. ¿Cómo que no?», ha expresado.

«No nos acostumbremos a que la Moncloa sea un lugar en el que se hacen negocios. O a un fiscal general imputado. O al quinto delito por el que ha tenido que declarar la mujer del presidente diciendo que esa asesora que pagamos todos le hacía unos favores para negocios privados excepcionalmente. Ya está bien de tener que pagar de nuestros impuestos a demasiadas amigas del Gobierno de España. El principal problema de este Gobierno tiene solución: Cambiarlo», ha concluido.

Si la sintonía popular de apertura fue en clave andaluza, la de cierre lo fue en tono rockero. Ya se calentaba el aceite para la fritura. El aire ya lo estaba desde media mañana. Viento seco y tozudo.