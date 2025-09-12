Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La estampa de los dirigentes populares friendo huevos suma ya diez años. s Salvador Salas

Moreno enciende los fogones de las elecciones andaluzas con Feijóo en Málaga

En el décimo aniversario del ya tradicional 'acto de los huevos fritos', celebrado en Alhaurín, el líder nacional ha respaldado a Juanma Moreno, al que ha puesto como modelo de cambio y de gestión

Chus Heredia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:11

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han vuelto a ... inmortalizar este viernes la ya tradicional imagen de los huevos fritos que los populares malagueños acostumbran a fijar como arranque del curso político. Esta vez el evento ha tenido lugar en Alhaurín El Grande, en Aceites Molisur. Los populares han calentado motores de cara a un año que concluirá con comicios andaluces. La contraposición del modelo de gestión de la Junta y del Gobierno central ha sido el hilo conductor de los discursos, en los que Feijóo ha asumido cinco compromisos con Andalucía. «Andalucía en este curso político es clave», ha sintetizado el candidato a la presidencia del Gobierno de España.

