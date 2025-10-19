Moreno destaca en el Día del Cáncer de Mama que «la prevención salva vidas» y pide confiar en la sanidad pública En la misma línea, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que «la prevención y la investigación son claves» en la lucha contra el cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) acompañado del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio San.

Europa Press Domingo, 19 de octubre 2025, 11:59 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que «la prevención salva vidas», destacando que este sábado, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es «un día de esperanza». Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a «seguir confiando en la sanidad pública».

Así lo ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X'en el que ha querido reconocer la labor de los profesionales sanitarios andaluces, que «se vuelcan cada día en investigar y mejorar el diagnóstico y tratamiento» de esta enfermedad.

En la misma línea, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que «la prevención y la investigación son claves» en la lucha contra el cáncer de mama.

La prevención salva vidas, por eso hoy es un día de esperanza.



Son muchos los profesionales sanitarios andaluces que se vuelcan todos los días en investigar y mejorar el diagnóstico y el tratamiento.



Sigamos confiando en nuestra sanidad pública.#DíaMundialContraElCáncerDeMama https://t.co/dd6wBFuzEg — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 19, 2025

A través de sus redes sociales, ha agradecido el compromiso de los profesionales sanitarios «que cada día acompañan, cuidan e investigan», destacando que «sois esenciales». Asimismo, ha reiterado la importancia de confiar «siempre en la sanidad pública».

En el #DíaMundialContraElCáncerDeMama recordamos que la prevención y la investigación son claves.



GRACIAS a todos los profesionales sanitarios que cada día acompañan, cuidan e investigan. Sois esenciales.



Confiemos siempre en nuestra sanidad pública. https://t.co/xjoDrqUyay — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) October 19, 2025