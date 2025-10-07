Moreno destaca que Andalucía es el «gran enclave logístico» de Europa, lo que aporta el 6 por ciento al PIB regional «La interlocución con las pequeñas y medianas empresas debe dar lugar a una simbiosis útil. El pequeño comercio es una de las joyas de nuestra economía, pero también de la cultura y la forma de ser de nuestra tierra», ha asegurado.

Moreno ha asistido este martes al acto conmemorativo por el quinto aniversario de la apertura del centro de distribución de Amazon, en Dos Hermanas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este martes el creciente protagonismo que la comunidad viene exhibiendo en el ámbito logístico y comercial gracias a incesante actividad que vienen registrando en los últimos años los 11 nodos con los que cuenta, incluidos sus siete puertos, así como también a su ubicación estratégica para las principales rutas a nivel global, cada vez más valorada por las grandes marcas y empresas de todo el mundo.

Una de ellas es Amazon, cuya presencia en Andalucía, a través del centro logístico que tiene en Dos Hermanas (Sevilla) en el que trabajan 2.000 personas, cumple cinco años. Durante su visita a las instalaciones con motivo de este quinto aniversario, Moreno ha reconocido la aportación de uno de los gigantes del comercio mundial «al despertar tecnológico, sostenible y logístico del sur de Europa, en el que Andalucía quiere ser líder como gran enclave».

Al tiempo que ha reconocido su empuje y contribución a la economía y al empleo en la comunidad, el presidente también ha emplazado a las grandes firmas con presencia en Andalucía a que integren a las pymes en sus estrategias de desarrollo. «La interlocución con las pequeñas y medianas empresas debe dar lugar a una simbiosis útil. El pequeño comercio es una de las joyas de nuestra economía, pero también de la cultura y la forma de ser de nuestra tierra», ha asegurado.

La logística tiene hoy un peso relevante en la economía andaluza, aportando el 6% del PIB regional, con más de 64.000 empresas y 125.000 empleos directos. En buena medida, por el empuje del tráfico portuario que absorben sus 11 puertos, incluido el de Algeciras, uno de los más importantes de Europa: el 25% del tráfico nacional que se registra en los puertos de España lleva sello andaluz. «Tenemos una posición central en el tablero marítimo global», ha destacado Moreno al respecto.

La logística guarda un vínculo directo con otros dos ámbitos en los que Andalucía también aspira a una posición de liderazgo y referencia: la sostenibilidad y la innovación.

En relación al primero, Moreno ha recordado que la comunidad está a la cabeza en potencia fotovoltaica instalada, que además ha sido capaz de multiplicar la renovable instalada: récord con más de 16.000 megavatios en el primer semestre de 2025, así como la apuesta por el hidrógeno verde como una de las grandes banderas de su futuro.