El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Cádiz, junto al comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, Costas Kadis.

Moreno defiende ante el Comisario de Pesca todas las reivindicaciones del sector en Andalucía

El presidente reclama ante el máximo responsable a nivel europeo, Costas Kadis, más días para faenar y cuotas justas tanto para la pesca de arrastre como para el atún rojo

Ideal

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido ante el Comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, Costas Kadis, las ... reivindicaciones que el sector pesquero andaluz viene demandando, y que están vinculadas principalmente al reparto de cuotas en casos como el del atún rojo, al cómputo de días en los que poder faenar al cabo del año, a la necesidad de simplificar y agilizar la regulación pesquera, así como de propiciar la modernización y descarbonización del sector, entre otras demandas.

