Moreno defiende que Andalucía «pesa» y es una región «significada» en la UE y pide «desburocratizar» decisiones europeas

Europa Press Viernes, 9 de mayo 2025, 14:23 Comenta Compartir

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha defendido este viernes que Andalucía «pesa» y ya es una comunidad «significada» en la Unión Europea, espacio en el que se tiene que llevar a cabo una importante «desburocratización» y proceso de simplificación administrativa en la toma de decisiones.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un coloquio con motivo del Día de Europa, moderado por la portavoz del GPP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en Córdoba.

Según Juanma Moreno, que es también copresidente del Comité de las Regiones Europeas, «Andalucía ha pasado del ostracismo en el que estaba condenada» en la UE con los anteriores gobiernos socialistas a ser una comunidad que «pesa» y es «significada», y que firma importantes acuerdos con otras regiones europeas.

«Somos una comunidad atractiva y se cree en el potencial de esta representación del sur de la Europa periférica», ha indicado el presidente, convencido de que Andalucía puede «aportar muchísimo a este gran proyecto común y compartido que es Europa».

Ha manifestado que la Unión Europea es «un gigante económico y social», pero no lo es «ni en materia de capacidad disuasoria militar ni en la propia capacidad de proyección diplomática», al tiempo que tiene también asignaturas pendientes como la «cercanía» y la eliminación de burocracia.

«Europa es más necesaria que nunca», según ha sentenciado Moreno, apuntando que la UE sólo tendrá viabilidad de futuro y capacidad de influencia internacional y de «defender nuestros valores e intereses si estamos unidos y cohesionados». «Tenemos que defender un espacio que es único en el mundo», ha añadido Juanma Moreno.

«Si no tomamos conciencia de que esto no va a permanecer siempre, y si no asumimos costes, riesgos, compromisos y sacrificios, evidentemente este proyecto europeo no va a tener viabilidad», según ha señalado Juanma Moreno, quien ha señalado que, ante el debate sobre la falta de un «liderazgo» claro en la UE, «quizá sea el momento de pequeños líderes en las ciudades y en las regiones, que sean capaces de empujar, de convencer y de generar complicidades con las personas más cercanas» sobre la importancia de la UE.

«Yo no digo que Europa deje de ser la Europa de los estados, pero no puede ser no puede ser decidida burócratas o técnicos, con todo el respeto a ellos, sino que Europa tiene que ser decidida por políticos, porque para eso tienen la legitimidad de su pueblo», ha indicado.

Asimismo, ha defendido que Europa tiene que «desburocratizar gran parte de las decisiones que toma», porque el proceso relativo a los fondos europeos es una «yincana administrativa». «Tenemos que iniciar un enorme proceso de simplificación administrativa y de desburocratización de la Unión Europea», según ha recalcado Juanma Moreno, apuntando que la burocracia «ralentiza» y nos hace «menos competitivos». Ha defendido el proceso de simplificación administrativa que se ha llevado a cabo en Andalucía.

«Soberanía productiva»

Otra importante asignatura en la UE es, según Moreno, lograr la «soberanía productiva», junto con «capacidad defensiva y capacidad de una voz única en el mundo», y para eso, «los estados tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos para mirar mucho más hacia afuera».

Ha señalado que el «pragmatismo en la gestión» es algo fundamental que él está aplicando en Andalucía: «No se trata de ideologizar todo, no podemos estar permanentemente en un debate ideológico, y a veces hay soluciones que no son ni de izquierda ni de derecha, son soluciones para los ciudadanos y, por tanto, tenemos que ser pragmáticos a la hora de resolver los problemas».

Ha agregado que la confianza es la base de «la seguridad y de la estabilidad» y hace que lleguen inversiones a la comunidad autónoma.

De otro lado, ha defendido la «voz de Andalucía, constante y sonante, para que por primera vez» haya un comisariado con competencias en materia de agua en la UE, y que haya un programa de políticas de agua. No obstante, ha considerado que queda otro paso más, como es que Europa tiene que entender que la soberanía alimentaria es clave y para mantener un potencial alimentario básico y fundamental en cualquier sociedad, se necesita que la UE «garantice también el agua».

Por ello, Juanma Moreno ha reiterado su petición, que ha trasladado en varias ocasiones en Bruselas, de que una parte de los fondos europeos se puedan utilizar para la realización de infraestructuras hidráulicas, «para garantizar el agua para todos, y para la industria, el turismo, la agricultura y la ganadería, en definitiva, para la vida y el progreso».

Moreno ha confiado en que «cuanto antes» Núñez Feijóo sea presidente de España y lleve los valores «europeístas, pragmáticos y certeros» al Gobierno de la nación y, entre todos, «podamos no solamente construir una España más próspera, sino también una Europa más unida dentro de la diversidad, pero con los objetivos mucho más claros», algo que, «hoy por hoy, dentro de Europa, solo lo pueden hacer liberales, conservadores y democristianos», los que está en la «centralidad de las instituciones».