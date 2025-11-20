Moreno considera «una tomadura de pelo» la propuesta de una nueva financiación

Juanma Moreno está lejos de confiar en que el Gobierno vaya a afrontar seriamente durante el año próximo un cambio en el modelo de financiación ... autonómica, que supone desde hace años el mayor reclamo de la Junta de Andalucía al Ejecutivo central. El presidente andaluz considera que el anuncio realizado recientemente en ese sentido por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, es en realidad «una tomadura de pelo».

Así lo aseguró el presidente de la Junta en declaraciones a Antena 3, en las que recordó que 2026 será un año electoral en Andalucía y que Montero, que también será la candidata socialista en esos comicios, no tiene un «sólo proyecto serio» para una reforma del sistema, ya que, en su opinión, está «atrapada» por los compromisos con el separatismo catalán sobre una financiación singular para Cataluña.

«No ha movido una coma en siete años y medio; seguimos teniendo la financiación que pactó el Partido Socialista con Esquerra Republicana, que perjudicó claramente a una serie de comunidades, entre ellas Andalucía», dijo Moreno, que recordó que durante su etapa como consejera de Hacienda en la Junta , la ahora vicepresidenta reclamó al Gobierno de España, entonces presidido por Mariano Rajoy, un fondo de compensación de 4.000 millones de euros para que Andalucía pudiera prestar con garantías los servicios públicos fundamentales.

Relato

En su opinión, la oferta de Montero de plantear una reforma del modelo obedece solamente a la voluntad de montar un relato sobre este asunto, pero sin intención real de afrontar seriamente el problema. «Ahora resulta que durante siete años y medio no es que no haya hecho la reforma para dar esos 4.000 millones de euros adicionales, sino es que ni siquiera ha puesto en marcha un fondo de compensación», que es lo que Andalucía reclama por su condición de comunidad financiada por debajo de la media española.

En su opinión, «Montero se ríe de los intereses de Andalucía» y está «atrapada en los compromisos que ha adquirido con el separatismo catalán de una financiación singular en Cataluña», lo que en su opinión significa romper «el principio de igualdad», lo que «no es aceptable ni para Andalucía ni para el resto de España».

Según Moreno, la vicepresidenta primera está «jugando con la terminología y con reuniones que son absurdas, y no tiene «ni un solo proyecto serio y riguroso de cambio del modelo de financiación».