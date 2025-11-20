Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juanma Moreno, durante su intervención. María José López / Europa Press

Moreno considera «una tomadura de pelo» la propuesta de una nueva financiación

El presidente de la Junta asegura que María Jesús Montero está atrapada por sus compromisos con el separatismo catalán

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

Juanma Moreno está lejos de confiar en que el Gobierno vaya a afrontar seriamente durante el año próximo un cambio en el modelo de financiación ... autonómica, que supone desde hace años el mayor reclamo de la Junta de Andalucía al Ejecutivo central. El presidente andaluz considera que el anuncio realizado recientemente en ese sentido por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, es en realidad «una tomadura de pelo».

