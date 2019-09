Moreno apela al éxito del «modelo andaluz» para que Cs acepte unirse al PP el 10N «Hay que trabajar para gobernar en España; El que piense que es difícil o no se puede, que mire a Andalucía», ha afirmado ante la junta directiva regional del PP andaluz MARÍA DOLORES TORTOSA Miércoles, 25 septiembre 2019, 15:18

Los populares no tiran la toalla de convencer a Ciudadanos para que este partido acepte ir junto al PP en una alianza electoral el 10N. Pablo Casado ha instado a los barones territoriales que gobiernan con el partido naranja a que aprieten en esta dirección. Solo faltan cuatro días para el plazo de las candidaturas, pero en el PP piensan que aún es tiempo. Hasta el domingo van a estar presionando a Cs y en dicha estrategia cobra especial protagonismo el presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, al que su partido presenta como un ejemplo de éxito de la alianza del centro derecha para desbancar a los socialistas del poder. Moreno, sin ganar las elecciones en diciembre de 2018, alcanzó la Presidencia de la Junta tras un acuerdo de gobierno con Cs y el apoyo parlamentario de Vox, que sumaban mayoría absoluta. Andalucía inició el camino que luego han seguido ayuntamientos y otras comunidades como Murcia y Madrid, pero en ninguna de ellas la alianza implicaba despojar al PSOE del poder con todas las encuestas a favor de este como ocurría en Andalucía y se barrunta cara al 10N. Por ello el PP sitúa a Moreno como «el ejemplo perfecto de lo que puede hacer el PP a nivel nacional», según las palabras del vicesecretario de Comunicación de este partido, Pablo Montesinos, antes de la junta directiva del PP andaluz en el primer acto cara a preparar la repetición de las elecciones. En la misma, Moreno se ha dirigido a los cuadros del partido con el mensaje de que hay que apretar hasta el domingo para conseguir convencer a sus aliados en Andalucía de ir juntos en la papeleta del 10N. «Hay que trabajar para conseguir el gran objetivo de gobernar en España, y el que piense que es difícil o no se puede, que mire a Andalucía», ha manifestado. Por ahora sus socios de gobierno rechazan esta posibilidad según la consigna de Albert Rivera.

Moreno ha enfatizado la «incapacidad» de Pedro Sánchez para el diálogo y lograr acuerdos para gobernar frente a su propia experiencia en Andalucía, donde se fraguó un pacto en pocos días. También ha aludido a que en otras comunidades y ayuntamientos han surgido alianzas de diferente color político para presentar al líder del PSOE como el único ejemplo de investidura fracasada. «¿Por qué no ha sido capaz?», se ha preguntado para vestir a Sánchez como un dirigente cómodo en «un traje institucional» que solo «piensa en sí mismo» y no en el «interés general». Moreno ha acusado a Sánchez de «enorme irresponsabilidad» cuando el país necesita un Gobierno estable ante la amenaza de una nueva desaceleración económica. «El señor Sánchez quiere resucitar el fantasma de Zapatero de la peor crisis de la historia y de la destrucción de empleo», ha proclamado.Frente al líder socialista sitúa a Pablo Casado como el dirigente capaz de liderar un gobierno «inclusivo» que «piense más en los españoles y menos en su partido».

«Nuestra obligación es aprovechar esta oportunidad», ha remarcado el presidente de la Junta, convencido de que el PP puede cambiar el rumbo de España y lograr alianzas que salgan a la política de la parálisis. «Podemos hacer un gobierno inclusivo, capaz de llegar a acuerdos, que ponga el diálogo por bandera, y que piense más en España y menos en intereses personales y de partido». En este contexto ha apelado al «modelo andaluz» como ejemplo de «un cambio tranquilo, sereno, con determinación y a través del diálogo». Un modelo, apostilla, que ha conseguido «estabilidad política» en Andalucía, pilar fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo.

También ha presumido de estabilidad presupuestaria y en este sentido ha anunciado la aprobación del proyecto de ley del Presupuesto de 2020 antes de final de mes, adelantándose varias semanas a lo habitual cada ejercicio. Este Presupuesto, que debe pactarse entre PP y Cs y también con Vox para que lo respalde en la Cámara, contendrá de nuevo bajada de impuestos e inversiones. Vox, sin embargo, ha avisado de que no lo respaldará si no contiene sus exigencias de reducir fondos en políticas relacionadas con el Instituto de la Mujer y la Memoria Histórica.

Moreno no ha hecho ninguna alusión en su intervención abierta a los periodistas a las listas del 10N, pese a sus declaraciones de días anteriores de la necesidad de «ajustes» para potenciar las candidaturas con personas de gran tirón. Ahora en el PP andaluz admiten que no habrá tantos cambios e incluso dan por descartada la repesca de Fátima Báñez. Fuentes populares admiten que no han convencido a la exministra de Trabajo para que sea candidata al Congreso.