Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Debate de la Comunidad en el Parlamento de Andalucía en Sevilla. Agencias

Moreno anuncia la entrega de 1.300 viviendas protegidas antes de junio y urge actuar contra la ocupación

Ha sostenido que en el caso de Andalucía «tenemos un déficit de 90.000 viviendas» y ha considerado que «es uno de los grandes desafíos» para las administraciones

Agencias

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que en el primer semestre de 2026 el Gobierno andaluz prevé la ... entrega de «más de 1.300 viviendas protegidas» tras proclamar, durante su intervención inicial y de apertura del Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra en el Parlamento de Andalucía, que «necesitamos que se construyan más viviendas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  5. 5 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  6. 6 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  7. 7 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  8. 8

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  9. 9

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  10. 10 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Moreno anuncia la entrega de 1.300 viviendas protegidas antes de junio y urge actuar contra la ocupación

Moreno anuncia la entrega de 1.300 viviendas protegidas antes de junio y urge actuar contra la ocupación