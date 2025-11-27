Moreno anuncia la entrega de 1.300 viviendas protegidas antes de junio y urge actuar contra la ocupación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que en el primer semestre de 2026 el Gobierno andaluz prevé la ... entrega de «más de 1.300 viviendas protegidas» tras proclamar, durante su intervención inicial y de apertura del Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra en el Parlamento de Andalucía, que «necesitamos que se construyan más viviendas».

En el balance de las actuaciones del Gobierno andaluz en vivienda ha apuntado la aprobación de un plan de choque para la construcción de 20.000 nuevas viviendas de protección oficial en cinco años, además de esgrimir que «hemos aflorado suelo disponible para construir 40.000 viviendas protegidas más».

Junto a la iniciativa pública ha reclamado medidas legales para contrarrestar la ocupación de inmuebles, ámbito donde ha exigido al Gobierno, por ser la Administración que «tiene las competencias», que «deje a un lado la ideología» y «proteja a esas familias que tienen una vivienda y no la ponen en alquiler por miedo a que se la ocupen», convencido de que «la propiedad privada tiene que estar protegida por las leyes» y de reclamar que no sean «las familias y los jóvenes quienes paguen el pato de políticas demagógicas e ideológicas».

Ha asegurado aquí, citando a expertos, que «la falta de seguridad jurídica está reduciendo hasta un 30% la oferta de alquiler, que es la primera opción de los jóvenes para acceder a una vivienda».

En su diagnóstico sobre el problema del acceso a la vivienda ha señalado que por «las políticas erróneas del Gobierno» en los últimos ocho años se ha asistido en España a un aumento del precio de la vivienda de «más de un 50%», mientras que ha señalado que el de los alquileres lo ha hecho «casi un 30%».

Ha sostenido Moreno que en el caso de Andalucía «tenemos un déficit de 90.000 viviendas» y ha considerado que «es uno de los grandes desafíos» para las administraciones.

Seguidamente ha remarcado la contribución de las normas que ha impulsado la Junta de Andalucía, donde ha incluido la aprobación la pasada legislatura de la Ley para el Impulso de la Sostenibilidad de Andalucía (LISTA) y a esto ha añadido la aprobación la próxima semana de una nueva Ley de Vivienda.

De esta futura norma ha destacado su aportación a «tener menos burocracia, facilitar que haya más suelo, incrementar la oferta de vivienda protegid y dar mayor seguridad jurídica a los propietarios».

Ha defendido el presidente de la Junta una hoja de servicios con aportaciones como que «más de 2.200 jóvenes han tenido un aval de la Junta de Andalucía del 20% en su préstamo hipotecario», antes de recordar su ampliación hasta los 40 años, así como que 17.000 jóvenes han accedido al bono alquiler o una bajada de impuestos en el acceso a una vivienda, que ha tenido como beneficiarios a 250.000 andaluces con un ahorro de 460 millones de euros al año.

En este ámbito ha confirmado el anuncio que ha hiciera en el marco de las sesiones de control del Parlamento de ampliar los límites de las deducciones fiscales en vivienda, que crecerán de 900 a 1.200 euros para menores de 35 años, mayores de 65 y víctimas de violencia machista o terrorismo y de 1.000 a 1.500 en caso de discapacidad.

FISCALIDAD: BONIFICACIÓN POR PASTOS DE MONTES PÚBLICOS PARA GANADEROS

En el marco de su intervención inicial en el Debate sobre el estado de la Comunidad Moreno ha anunciado una nueva bonificación fiscal, en este caso destinada a los ganaderos, de los aprovechamientos de pastos en los montes andaluces, para indicar que aportará un ahorro de 1,5 millones de euros anuales para los ganaderos en el acceso a los pastos públicos.

Ha asegurado aquí su contribución a «prevenir los incendios» por cuanto ha presentado esa iniciativa tributaria como «impulso a la actividad ganadera extensiva» a través de la mejora de la rentabilidad de las explotaciones y contribuyendo al relevo generacional.

En el ámbito fiscal ha sostenido el presidente de la Junta que la hoja de ruta de su gobierno deja en los bolsillos de los andaluces «casi 1.000 millones de euros cada año» después de bajar «los impuestos 7 veces en 7 años», donde ha incluido bajada del IRPF, la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), o la bajada del Impuesto de Transmisiones.

Las deducciones por gastos educativos, veterinarios y del deporte, y también para gastos de alimentación de las personas celíacas, forman parte de ese paquete tributario como algunas de las nuevas deducciones que traerá consigo el Presupuesto de 2026.

«Las deducciones autonómicas del IRPF se han triplicado y el 70% de ellas han sido para familias con rentas por debajo de 30.000 euros», ha defendido Moreno como beneficio de esa política tributaria, idea que ha apuntalado indicando que «en 2024 hubo casi un millón más de declaraciones por IRPF y recaudamos 3.600 millones de euros más que en el último año de la administración socialista».

«Ingresar más asfixiando a impuestos a los ciudadanos tiene poco mérito y da mal resultado para la economía», ha afirmado en este sentido.