Moreno afirma que Andalucía no asumirá quita de deuda porque la ve una operación para mantener a Sánchez en el poder El presidente afirma que su comunidad no tiene ningún problema de deuda, como asegura que sí le ocurre a Cataluña

Agencias Martes, 2 de septiembre 2025, 14:24

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que su Gobierno no va «a asumir» una condonación de la deuda de la comunidad autónoma que sólo responde a una «operación política» para que el jefe del Ejecutivo español Pedro Sánchez, se mantenga en el «poder». Moreho ha hecho estas declaraciones el mismo día que se ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de ley para asumir hasta 83.252 millones de deuda de autonomías, de los que el mayor importe, 18.791, correspondería a la comunidad andaluza.

En una rueda de prensa en Santander junto a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con la que ha mantenido una reunión, Juanma Moreno ha indicado que este proyecto de ley es «una operación política para cumplir un compromiso, en este caso del señor Sánchez para mantenerse en el poder, con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)», y un compromiso que también tiene el presidente catalán, Salvador Illa, con esa formación independentista.

«Al final esto es salvar a Sánchez; es tan sencillo como salvar a Sánchez, y para salvar a Sánchez, nos meten a todos en un lío y además utilizando los recursos y el aparato del propio estado», ha apostillado Juanma Moreno.

Ha querido dejar claro que la condonación de la deuda «no es favorable para Andalucía», como dicen la Airef o expertos de economía, de manera que su Gobierno no va «a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España, por muchas razones».

El presidente andaluz ha recalcado que su comunidad «no tiene ningún problema de deuda», a diferencia de Cataluña, que sí «lo tiene». Ha expuesto que la deuda de la comunidad andaluza «está a dos puntos por debajo de la media y es la más baja de los últimos 12 años».

«Es una de las cinco comunidades autónomas de España con menos deuda, y, por cada andaluz, la deuda es menos de la mitad que por cada catalán, y tenemos solvencia para salir a los mercados», ha dicho Moreno, quien ha añadido que Andalucía tiene «tanta solvencia» que, a partir del año 2026, no necesitará «ningún instrumento del estado para financiarse», sino que se financia «exclusivamente con los mercados».

Nuevo modelo de financiación autonómica

Ha insistido en que su Gobierno lo que quiere es un nuevo modelo de financiación autonómica, «exactamente» lo que decía la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda en el anterior gobierno andaluz del PSOE.

Moreno ha recordado que Montero decía «textualmente» que el debate del modelo de financiación «no se puede sustituir por una quita de deuda, por mucho que beneficiara a Andalucía».

Mientras no se apruebe ese nuevo modelo de financiación, Moreno ha insistido en la demanda de su Gobierno sobre la creación de un fondo de compensación, ya que Andalucía ha dejado de recibir más de 1.500 millones anuales con el actual sistema.

En definitiva, según Juanma Moreno, con la aprobación de la condonación de la deuda por parte del Consejo de Ministros, estamos ante una «cesión más, la enésima», al independentismo.

«Lo vemos con la quita de la deuda, lo vemos con esa financiación singular de Cataluña, también acordada y firmada con Esquerra Republicana de Cataluña, y lo vemos con la reunión del presidente Illa con (Carles) Puigdemont esta misma tarde», ha agregado. A su juicio, Illa va a llevar al líder de Junts, con el se verá en Bruselas, un «recado» de Sánchez para «salvar» la legislatura.

Todo esto es hace, según ha recalcado, para que Sánchez pueda «aguantar una semana más, un mes más o si puede un año más» en el «poder».