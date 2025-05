Los Morancos, atrapados en el AVE Madrid-Sevilla, «sin ayuda» y se arrancan a cantar

Alberto Flores Granada Lunes, 5 de mayo 2025, 09:47 Comenta Compartir

Miles de pasajeros se han visto afectados por el robo de cables en la línea de AVE que conecta Madrid con Andalucía. Más de 10.000 viajeros y un total de 30 trenes afectados que han tenido que hacer frente a retrasos de varias horas para llegar a su destino. Y entre los pasajeros afectados estaban Los Morancos, los hermanos Jorge y César Cadaval, que no dudaron en compartir su experiencia atrapados en el tren con sus seguidores a través de las redes sociales.

«No os podéis imaginar lo que ha pasado: estamos parados en mitad de las vías porque según nos ha dicho Renfe han robado cables. Por megafonía nos han dicho que se van a apagar las luces del tren para no consumir batería. Así que aquí estamos, a oscura», explicaba a través de una historia de Instagram Jorge.

Los hermanos se dirigían hacia Sevilla para disfrutar de la Feria de Abril y tenían que llegar a las 22:30 horas de ayer. Sin embargo, su llegada se retrasaría hasta esta misma mañana y se verían obligados a pasar toda la noche en el tren. «Nos están diciendo que nos quedan cuatro o cinco horitas aquí. No va a venir nadie a socorrernos y aquí hay una madre con un niño chico y gente mayor que no debería estar aquí», añadía Jorge a través de una nueva historia. «No sé a quién corresponde, pero el que tenga la responsabilidad le importa muy poco la gente».

Ya de madrugada, en torno a las 04:45 horas, regresó la luz. Sin embargo, continuaban parados. Y aproximadamente una hora después, tras una larga espera de varias horas, el tren se ponía de nuevo en marcha: «Mira cómo está la gente, dormida como puede en el suelo… Son las 06:15 horas y esperamos llegar a Sevilla a las 08:30, con paciencia», comentó en su última historia Jorge.

César, por su parte, decidió aportar un poco de alegría ante esta situación y se arrancó a cantar en mitad del tren. Algo que también decidió compartir en redes sociales: «Nos quedamos parados en pleno tren y APAGÓN!!!! Pero que no falte nunca la alegría». Una publicación en mitad de la noche que no tardó en volverse viral y que acumula ya más de 11.000 'Me gusta' en a penas 10 horas.