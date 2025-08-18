Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Jesús Montero, este lunes en su acto en Rota, Cádiz
María Jesús Montero, este lunes en su acto en Rota, Cádiz E. P.

Montero seguirá compaginando su «doble tarea» de vicepresidenta y líder del PSOE-A el tiempo que crea «necesario»

Montero ha dejado claro que el PSOE-A «está preparado, con mucha ilusión» y «muchas ganas para conquistar la voluntad, la confianza de los ciudadanos y, por tanto, desarrollar todo el potencial que tiene» la comunidad autónoma

Europa Press

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:10

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que seguirá compaginando sus tareas en el Ejecutivo central con las que asume como secretaria general del PSOE de Andalucía el tiempo que considere «necesario», y mientras no se convoquen las próximas elecciones andaluzas, previstas para junio de 2026.

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas durante una visita a Rota (Cádiz), desde donde ha recordado que la convocatoria de elecciones «es una potestad que corresponde en exclusiva a los presidentes», y en el caso de Andalucía, al autonómico, es decir, a Juanma Moreno (PP-A).

Montero ha dejado claro que el PSOE-A «está preparado, con mucha ilusión» y «muchas ganas para conquistar la voluntad, la confianza de los ciudadanos y, por tanto, desarrollar todo el potencial que tiene» la comunidad autónoma «para liderar el crecimiento, la generación de empleo y, por tanto, las oportunidades para todos los ciudadanos».

Sobre su prevista renuncia al Gobierno para centrarse en su rol de candidata socialista a la Junta en los próximos comicios autonómicos, Montero ha respondido que «cada cosa a su tiempo», y «lo primero es la convocatoria electoral, que todavía no se ha producido» y para la que «todavía queda un año» en Andalucía.

«Así que, por ahora, voy a seguir concentrada en esta doble tarea de acompañar a Andalucía desde el Gobierno de España y desarrollar la tarea de oposición también como secretaria general del PSOE de Andalucía», ha confirmado.

Ha añadido que «siempre» ha dicho que «probablemente la mayor contribución que se tiene desde el Gobierno de España a esta comunidad autónoma es el récord de recursos que se ha aportado a Andalucía», y al respecto ha puesto de relieve que esta región ha recibido «más de 8.500 millones de euros más de promedio anual» de la mano del Ejecutivo de Pedro Sánchez «respecto a lo que recibía con los gobiernos del Partido Popular».

En esa línea, ha defendido que su «aprovechamiento como responsable del Ministerio de Hacienda y vicepresidenta para Andalucía es tan importante» que estará el «tiempo que considere necesario» hasta que concurra a las elecciones.

