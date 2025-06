Montero dice sentirse «traicionada» por Cerdán pero dispara contra la Junta La líder del PSOE-A reconoce que no se puede garantizar «corrupción cero» y arremete contra los contratos del SAS

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, reconoció ayer que se siente «profundamente traicionada, dolida e indignada» tras conocerse el informe de la UCO sobre la presunta implicación en el caso Koldo del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En su reaparición ayer en un acto con militantes de su partido en la localidad sevillana de Écija tras estallar el caso, Montero aseguró que no se puede garantizar «corrupción cero» , por lo que ante estos casos pidió «tolerancia cero» y el mismo comportamiento de los socialistas en su reacción, en alusión al PP.

Montero contraatacó criticando al PP al que reprochó su forma de actuar ante la corrupción, además de disparar contra el Gobierno andaluz de Juanma Moreno recordando la investigación judicial que tiene abierta por los contratos sanitarios de emergencia del SAS.

Montero dijo que el PSOE está «consternado, impactado y triste» por el golpe que ha supuesto la presunta implicación del número tres del partido en el caso Koldo, pero reivindicó la continuidad del Gobierno porque «sobran motivos y hay muchas razones para que la legislatura siga», arguyó.

A su juicio, «sobran motivos para seguir trabajando para impulsar el proyecto transformador que estamos impulsando, ahora sí, apartando de nuestras siglas a todos aquellos que se desvían de la norma y que tienen comportamientos que para este partido son repugnantes».

La vicesecretaria general del PSOE contrastó de su partido con la PPfrente a los casos de corrupción y resaltó la «contundencia cuando aún no existen actuaciones judiciales». Además, afirmó que «hasta el mismo jueves no conocíamos el informe de la UCO, al contrario de lo que ocurría en la etapa de la policía patriótica de los gobiernos del PP cuando sí lo conocían previamente».

A este respecto, apuntó que en la época del Gobierno del PP «se espiaba a los adversarios políticos y se filtraban al Gobierno los informes que iban a llegar a los tribunales».

Montero atacó al presidente andaluz y su futuro rival en las urnas, Juanma Moreno, al que exigió explicaciones por casos como el del alcalde de Estepona, José María García Urbano, imputado por un supuesto delito de malversación, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, cuyo hijastro está siendo juzgado por un caso de narcotráfico, o por los altos cargos de la Diputación de Almería por supuestas comisiones en la compra de mascarilla.

Asimismo, puso de relieve la investigación judicial por los contratos de emergencia el SAS que calificó como «el escándalo de corrupción más importante en Andalucía y en el que algunas personas imputadas siguen ocupando cargos de responsabilidad». y añadió que «aún no he escuchado una sola palabra ni de Moreno ni de ningún portavoz del PP pidiendo perdón por estos casos que asedian a su partido».

El presidente de la Junta de Andalucía y, Juanma Moreno, no tardó en responder a Montero y le espetó que en el PSOE «supuestamente por arriba y por abajo se repartían cosas, pero no ella no se ha enterado de nada».

Moreno reaccionó así en redes sociales y le recordó que «puso la mano en el fuego y se ha achicharrado las dos manos», en alusión a Santos Cerdán y su presunta implicación en el trama del caso Koldo.

El también líder del PP-A señaló que Montero tuvo ayer «una gran oportunidad, primero para pedir perdón, de verdad y sin teatralización, y para asumir responsabilidades y contar la verdad».

«Rotundamente falso»

En respuesta también a María Jesús Monteron, fuentes de la Junta de Andalucía señalaron a este periódico, que es «rotundamente falso que se haya desviado 1.500 millones ilícitamente a la sanidad privada y es falso que haya una investigación judicial sobre esa cuantía».

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) «tiene conciertos con la sanidad privada desde tiempo inmemorial», señalaron las mismas fuentes, que apuntaron que este año 2025 «el porcentaje del presupuesto destinado a conciertos –lo que ahora Montero llama 'privatizar'– es del 3,7%, el más bajo al menos desde 2010. Con ella de consejera, la Junta llegó a 'privatizar' por encima del 5%».