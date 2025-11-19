Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero interviene durante la sesión de control en el Congreso Efe

Montero se defiende del ataque del PP por el 'caso Cerdán' pidiendo cuentas por la trama de Almería

Ha echado en falta la pregunta que le suelen formular los andaluces Elías Bendodo o Juan Bravo, y lo ha relacionado con lo sucedido en Almería

E. P.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

La vicepresidenta primera del Gobierno y 'número' dos del PSOE, María Jesús Montero, se ha defendido este miércoles de los ataques del PP por el ... caso que mantiene en la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán exigiendo cuentas a los 'populares' por la detención de dirigentes provinciales del PP por los presuntos contratos irregulares suscritos por la Diputación de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  5. 5 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  6. 6

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  7. 7

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  8. 8 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Montero se defiende del ataque del PP por el 'caso Cerdán' pidiendo cuentas por la trama de Almería

Montero se defiende del ataque del PP por el &#039;caso Cerdán&#039; pidiendo cuentas por la trama de Almería