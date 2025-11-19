Montero se defiende del ataque del PP por el 'caso Cerdán' pidiendo cuentas por la trama de Almería

La vicepresidenta primera del Gobierno y 'número' dos del PSOE, María Jesús Montero, se ha defendido este miércoles de los ataques del PP por el ... caso que mantiene en la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán exigiendo cuentas a los 'populares' por la detención de dirigentes provinciales del PP por los presuntos contratos irregulares suscritos por la Diputación de Almería.

Ha sido en la sesión de control del Congreso, donde Montero ha echado en falta la pregunta que le suelen formular los andaluces Elías Bendodo o Juan Bravo, y lo ha relacionado con lo sucedido en Almería, donde este martes fueron detenidos el presidente de la diputación, Javier Aureliano García, y uno de sus vicepresidentes, Fernando Giménez.

«Es curioso que en la mañana de hoy no me pregunte ningún diputado del PP de Andalucía ¿por qué? Porque tienen que dar explicaciones de lo que está ocurriendo y ha ocurrido en la Diputación de Almería», ha enfatizado la también candidata socialista a la Presidencia de la Junta andaluza.

La portavoz del PP, ha arrancado mentando el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil según el cual la empresa Servinabar, vinculada a Cerdán, se quedaba con el 2% de los contratos que se adjudicaban a Acciona.

Tarjeta de Cerdán

«Están empezando a aflorar los millones de las mordidas del señor Cerdán. Hoy sabemos que estuvo disfrutando hasta el mismo día en el que detuvieron a Koldo (García), de una tarjeta que pagaban empresas que estaban como adjudicatarias de su Gobierno», le ha soltado Muñoz, incidiendo en que, según la UCO, Cerdán era la «clave de bóveda de la trama criminal entre Ferraz y el Gobierno que comenzó seis días después de la moción de censura».

«Vinieron a instalar una trama organizada como forma de gobierno, un Gobierno levantado y atravesado por la corrupción», ha agregado, a lo que, tras presumir del crecimiento económico, Montero ha replicado poniendo el foco en Almería y afeando a Muñoz que hablara de que el presidente y vicepresidente de la diputación estaban «retenidos y no detenidos».

Recuerdos del pasado

La portavoz ha precisado que ella hizo estas declaraciones cuando aún no habían sido «detenidos» no como Cerdán «que no está ni retenido, ni detenido sino encarcelado». También le han preguntado «cuánto tiempo más van a estar riéndose de la gente» y afirmando que Pedro Sánchez no sabe nada «lo que pasa en su Gobierno, su partido y su casa».

«Lo único que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía 15 años, fue al mejor concierto de su vida, el concierto de Guns and Roses. Pero Guns and Roses no vino a España hasta el 93. Si es que miente hasta cuando se hace el moderno», ha agregado Muñoz, antes de avisar a Montero de que aunque el Ejecutivo opte por «alargar la agonía e intentar mantenerse el año y medio que les queda» todo el mundo sabe que acabarán «reventando».

Después, en su réplica al también 'popular' José Vicente Marí Bossó, Montero ha vuelto con Almería para recordar que el presidente andaluz, Juanma Moreno, dijo este miércoles que «no conocía» el caso de la Diputación y que «no le cogían el teléfono» en esa provincia, pese a que la Justicia lleva un lustro investigándolo y ya fue detenido otro vicepresidente de este órgano.

Y, tras hacer hincapié en que los detenidos forman parte de la dirección del PP andaluz, Montero ha recordado, una semana más, que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene su despacho en una sede pagada «con dinero negro» que es el «principal monumento de la corrupción» que ese partido no abandona porque la ha hecho «sistémica».

«Gobernar es dar ejemplo y el único ejemplo que saben dar ustedes es cómo corromperse», ha enfatizado Marí Bosso, quién también ha emplazado al Ejecutivo ha acabar con su «agonía» por mucho que «se resitan».